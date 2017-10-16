الدوري الاميركي للمحترفين: كافالييرز وسلتيكس الأبرز في المنطقة الشرقية

في ما يأتي الفرق الأبرز في المنطقة الشرقية لموسم 2017-2018 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

كليفلاند كافالييرز

أربك كايري إيرفينغ حسابات كليفلاند كافالييرز عندما تقدم بطلب الرحيل عن الفريق الذي وصل إلى نهائي الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة وتوج باللقب عام 2016. رحل إيرفينغ إلى بوسطن سلتيكس ليخسر كليفلاند لاعباً مؤثراً آخر بعد المدير العام للنادي ديفيد غريفين. إلا أن الثابت هو أن ليبرون جيمس لا يزال "ملك" الفريق.

دفع رحيل إيرفينغ إدارة النادي للتحرك في سوق الانتقالات حيث جمعت جيمس مجدداً برفيق الدرب السابق وصديقه دواين وايد الذي أحرز مع "الملك" لقب الدوري مرتين عامي 2012 و2013 مع ميامي هيت. كما ضمت ديريك روز أفضل لاعب في الدوري لعام 2011، إضافة إلى إيزياه طوماس الذي كان ضمن صفقة التبادل مع بوسطن.

صحيح أن هذه التعاقدات لم تكن في حسابات كافالييرز بعد نهائي الموسم الماضي، لكنها قد تلعب دوراً حاسماً في استعادته اللقب الذي تنازل عنه لغولدن ستايت ووريرز.

بوسطن سلتيكس

كان بوسطن سلتيكس الفريق الأفضل في الموسم المنتظم بعد فوزه بـ53 مباراة لكن مشواره انتهى عند عقبة كافالييرز الذي تغلب عليه في نهائي المنطقة الشرقية. ويبدو الفريق الأخضر، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري، جاهزاً هذا الموسم لتحقيق ثأره من جيمس ورفاقه بعد ضمه إيرفينغ وغوردن هايوارد الذي يلتحق مجدداً بمدربه أيام الجامعة براد ستيفنز. لكن الحصول على خدمات إيرفينغ من كليفلاند قد يترك أثره على بوسطن لأنه خسر جراء ذلك خدمات لاعبين مؤثرين جداً هم إيزياه طوماس وجاي كراودر وإيفري برادلي.

واشنطن ويزاردز

يخوض واشنطن ويزاردز الموسم الجديد بسلاحه القديم المكون من جون وول وبرادلي بيل واوتو بورتر جونيور الذين سيحاولون الوقوف بوجه كليفلاند وبوسطن. وكافأ فريق العاصمة وول على جهوده التي أوصلته إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" الموسم الماضي من خلال توقيع عقد جديد معه لأربعة أعوام مقابل 170 مليون دولار، فيما حافظ على خدمات بورتر جونيور بعدما قدم نفس قيمة ما عرضه بروكلين نتس للتعاقد مع اللاعب.

وعزّز واشنطن صفوفه بضمه المخضرم جودي ميكس ومايك سكوت، على أمل أن يتمكن من الذهاب حتى النهاية وإزاحة كافالييرز عن عرش المنطقة الشرقية.

تورونتو رابتورز

وعلى غرار واشنطن، اعتمد تورونتو رابتورز على عامل الاستقرار في الفريق من أجل محاولة تكرار أو التفوق على ما حققه الموسم الماضي حين فاز بـ51 مباراة في الموسم المنتظم. واحتفظ ممثل كندا في الدوري بخدمات نجميه كايل لاوري وديمار ديروزن لكن مقاربته للمباريات ستكون مختلفة هذا الموسم بحسب ما أكد مساعد المدرب نيك نورس الذي شدد على تحسين الأداء الهجومي وتحريك الكرة بشكل أفضل وتناقلها بين اللاعبين بشكل أكبر.

وسيكون من الصعب على تورونتو تطبيق هذه المقاربة الهجومية في بداية مشواره إذ يحل ضيفاً على سان أنطونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في الأسبوع الأول من الموسم، كما أن تسعاً من أصل مبارياته الـ14 الأولى ستكون خارج قواعده.