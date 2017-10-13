الدوري الاميركي للمحترفين: جوردان ينتقد انشاء "الفرق الخارقة"

وتطرق جوردان الذي قاد شيكاغو بولز الى ستة ألقاب في تسعينيات القرن الماضي، الى هذا الموضوع في مقابلة مع مجلة سيغار افيسيونادو نشرت الخميس على موقعها الرسمي.

وتضخمت صفوف بعض الأندية، مثل كليفلاند كافالييرز وهيوستن روكتس واوكلاهوما سيتي، بالنجوم في محاولة لانزال غولدن ستايت ووريرز عن عرشه وذلك بعد ضمه الهداف المميز كيفن دورانت الموسم الماضي ليشكل ثنائيا ضاربا مع الموزع ستيفن كوري.

وقال جوردان "أعتقد أن هذا الامر سيضر بالجانب العام للدوري من وجهة نظر تنافسية. سنرى فريقا رائعا او اثنين، وسيذهب 28 فريقا الى القمامة، او سيواجهون وقتا صعبا في بيئة الأعمال".

ورأى جوردان (54 عاما) انه يفتقر الى الصبر ليكون مدربا، مضيفا ان مشكلته الكبرى تكمن في مستوى تركيز اللاعبين راهنا "ان اطلب من احدهم التركيز على المباراة كما كنت افعل، سيكون في بعض النواحي غير عادل، واذا لم اقم بذلك لا يمكن القول أين ستكون مشاعري".