الدوري الاميركي للمحترفين: غولدن ستايت على مشارف ثالث نهائي متتالي

خطا غولدن ستايت ووريرز خطوة كبيرة نحو التتويج بلقب المنطقة الغربية وبلوغ الدور النهائي لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، للعام الثالث على التوالي عندما تغلب على مضيفه سان انطونيو سبيرز 120-108 السبت في المباراة الثالثة للدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الغربية).

وهو الفوز الثالث على التوالي لغولدن ستايت ووريرز وبات بحاجة الى فوز واحد لبلوغ الدور النهائي كون الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز في 4 مباريات من اصل سبع يبلغ الدور النهائي.

وتقام المباراة الرابعة غدا الاثنين في سان انطونيو ايضا، وفي حال فوز غولدن ستايت ووريرز سيبلغ النهائي وقد يلاقي كليفلاند كافالييرز للمرة الثالثة على التوالي كون الاخير يتقدم على بوسطن سلتيكس بفوزين على ارض الاخير، وسيخوض المباراتين الثالثة والرابعة على ارضه في كليفلاند.

وواصل غولدن ستايت ووريرز بطل 2015 ووصيف البطل عام 2016 انتصاراته المتتالية في البلاي اوف ورفعها الى 11 محافظا على سجله خاليا من الخسارة ليعادل انجاز لوس انجليس ليكرز عامي 1989 و2001.

كما تابع غولدن ستايت ووريرز احصائياته المذهلة وتخطى حاجز المئة نقطة للمرة الثانية عشرة على التوالي والحادية عشرة في البلاي اوف وهي سابقة في تاريخ الدوري، كما حقق الفوز 26 مرة في مبارياته الـ27 الاخيرة، حقق رقما قياسيا في فارق النقاط (معدل +16،5 نقطة في كل انتصار) منذ بداية البلاي اوف، بالاضافة الى انه في طريقه الى رقم قياسي جديد في الانتصارات النظيفة في حال فوزه الاثنين.

على ملعب "اي تي اند تي سنتر" وامام 18792 متفرجا، لم تكن بداية غولدن ستايت ووريرز جيدة في المباراة كون اصحاب الارض فرضوا افضليتهم على الرغم من غياب هدافهم كاوهي ليونارد (معدل 27،7 نقطة في المباراة الواحدة في البلاي اوف) المصاب في كاحل قدمه اليسرى وصانع العابهم الفرنسي طوني باركر الذي انتهى موسمه بسبب الاصابة.

وحسم سان انطونيو سبيرز الربع الاول في صالحه بفارق 4 نقاط (33-29)، وصمد حتى منتصف الربع الثاني قبل ان يستسلم لقوة ضيوفه الذين يدينون بانتصارهم الى كيفن دورانت صاحب 33 نقطة بينها 19 في الربع الثالث وستيفن كوري صاحب 21 نقطة.

وفرض دورانت، افضل لاعب في الدوري موسم 2013-2014، نفسه نجما للمباراة مع 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة وبات قريبا من ترصيع سجله باللقب الذي ينقص خزائنه.

وقال دورانت الذي ترك اوكلاهوما سيتي ثاندر الصيف الماضي: "قمنا بعمل جيد خصوصا من الناحية الدفاعية في الربع الاول عندما لعب سان انطونيو سبيرز بقتالية كبيرة".

واضاف "انا سعيد بما وصلنا اليه حتى الان، اعمل بجد وقساوة كل يوم وانا اعرف ما يمكنني القيام به في هذا الدوري".

لكن دورانت كاد يفقد اعصابه عندما اشارت صحافية الى ان الادوار النهائية لعام 2017 مخيبة بسبب تفوق كبير لغولدن ستايت ووريرز وكليفلاند كافالييرز. ورد منزعجا: "كون الفرق تفوز بحصص كبيرة فلانها تلعب جيدا. وكما يقولون اذا لم يعجبك ذلك، لست مضطرة الى مشاهدتها".

وسجل كلاي طومسون 17 نقطة وأضاف جافاله ماكغي 16 نقطة، فيما اكتفى درايموند غرين بعشر نقاط مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان البديل الارجنتيني الخضرم مانو جينوبيلي (39 عاما) افضل مسجل في صفوف سان انطونيو سبيرز برصيد 21 نقطة.

وكان لا ماركوس الدريدج افضل مسجل بين الاساسييين برصيد 18 نقطة وأضاف جوناثون سيمونس 14 نقطة، والبديل العملاق الاسباني باو غاسول 12 نقطة مع 10 متابعات، واكتفى كل من داني غرين وباتي ميلز ب7 نقاط فقط.

وقال مدرب سان انطونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش: "كي تكون تنافسيا امام فريق مكبير من طينة غولدن ستايت ووريرز، يجب ان تقدم مباراة مثالية، فريقي قاتل جيدا ولكننا خسرنا كرات كثيرة لتشكيل خطورة عليهم، انهم فريق رائع".

ويعول سان انطونيو سبيرز على عودة لينارد في المباراة الرابعة اقله تحقيق فوز وجر ضيوفه الى مباراة خامسة الاربعاء المقبل في اوكلاند.