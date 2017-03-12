الدوري الاميركي للمحترفين: وستبروك يتابع هوايته المفضلة

تابع نجم اوكلاهوما سيتي راسل وستبروك هوايته المفضلة في تسجيل الثلاثيات المزدوجة "تريبل دوبل" في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة رافعا رصيده الى 32 مرة خلال الموسم الحالي.

وقاد وستبروك اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على يوتا جاز 112-104 بتسجيله 33 نقطة و11 متابعة و14 تمرير حاسمة ليحقق الثلاثية المزدوجة للمرة الثانية والثلاثين هذا الموسم متخطيا رقم الاسطورة ويلت تشامبيرلين كثاني أكثر المسجلين في هذه الفئة.

اما الرقم القياسي ومقداره 41 مباراة فبحوزة اوسكار روبرتسون الذي حقق هذا الانجاز موسم 1961-62.

وتتبقى 16 مباراة لوستبروك في الموسم العادي ليحقق تسع ثلاثيات مزدوجة ليعادل الرقم القياسي او تخطيه علما بان معدله هذا الموسم هو 31.9 نقطة في المباراة الواحدة، 10.5 متابعات و10.1 تمريرات حاسمة.

وحقق وستبروك ثلاثيته المزدوجة السبت في الدقائق الاولى من الربع الثالث قبل ان يريحه مدربه وفريقه يتقدم بفارق 20 نقطة.

وحقق سان انطونيو سبيرز فوزا عريضا على غولدن ستايت ووريرز 107-85 في مباراة غاب فيها لاعبو الصف الاول عن الفريقين.

وخاض سبيرز المباراة في غياب طوني باركر، لاماركوس الدريدج وكاوهي لينارد، في حين غاب عن غولدن ستاتيت كل من ستيفن كوري، درايموند غرين، اندريه ايغوودولا وكلاي طومسون وذلك بعد خوضهم العديد من المباريات في الآونة الاخيرة، في حين استمر غياب كيفن دورانت بداعي الاصابة.

واعترف مدرب سان انطونيو غريغ بوبوفيتش بأن فريقه استغل غياب الخماسي الأساسي في صفوف الفريق المنافس بقوله "بطبيعة الحال نحن نتقبل هذا الفوز لكن الصراع لم يكن عادلا. لقد واجهنا غولدن ستايت من دون اربعة او خمسة من أبرز لاعبيه".

ويلتقي الفريقان مرة ثالثة واخيرة في الموسم العادي في 29 اذار/مارس الحالي.

وكان باتي ميلز أفضل المسجلين في صفوف سان انطونيو (21 نقطة).

وبهذا الفوز رفع سان انطونيو رصيده من الانتصارات الى 51 مقابل 14 هزيمة مقابل 52 لغولدن ستايت و14 خسارة ايضا.

وحذا ليبرون جيمس حذو راسل وستبروك وحقق ثلاثية مزدوجة بتسجيله 24 نقطة ونجاحه في 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود كليفلاند كافالييرز الى الفوز على اورلاندو ماجيك 116-104 واضعا حدا لسلسلة من 3 هزائم تواليا لفريقه.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها جيمس ثلاثية مزدوجة والحادية والخمسين في مسيرته.

واحتفل نجم نيواورليانز انطوني ديفيس بعيد ميلاده الرابع والعشرين بأفضل طريقة ممكنة بقيادته فريقه الى الفوز على تشارلوت هورنتس 125-122 بعد التمديد بتسجيله 46 نقطة.

وفي المباريات الاخرى، فاز اتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 107-90، وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 100-98، وميامي هيت على تورونتو رابتورز 104-89، وواشنطن ويزاردز على بورتلاند ترايل بلايزرز 125-124 بعد التمديد، وميلووكي باكس على مينيسوتا تمبروولفز 102-95،، وكليفلاند كافالييرز على اورلاندو ماجيك 116-104، وديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 112-92، واوكلاهوما سيتي ثاندر على يوتا جاز 112-104، ولوس انجليس كليبرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-100.