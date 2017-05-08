الدوري الاميركي: كليفلاند الى نهائي المنطقة الشرقية

تأهل كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الى الدور النهائي للمنطقة الشرقية بعد حسمه مواجهته مع تورونتو رابتورز 4-صفر، بالفوز عليه في المباراة الرابعة 109-102 الأحد في الادوار الاقصائية "بلاي اوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي المواجهة الثانية ضمن المنطقة الشرقية ايضا، فرض واشنطن ويزاردز التعادل على ضيفه بوسطن سيلتيكس 2-2 بفوزه عليه في المباراة الرابعة 121-102، وحذا هيوستن روكتس حذوه في نصف نهائي المنطقة الغربية وتعادل مع ضيفه سان انتونيو سبيرز 2-2 بفوزه عليه 125-104.

في قاعة "آر كندا سنتر" في تورونتو وامام 20307 متفرجين، بات كليفلاند كافالييرز أول حامل للقب يفوز 8-صفر على مدار سنتين في مباراتيه في الدورين الاول والثاني من الـ"بلاي اوف"، بعد تغلبه على مضيفه تورونتو رابتورز بفارق سبع نقاط 109-102.

وسيخوض نجم كليفلاند "الملك" ليبرون جيمس النهائي السابع تواليا للمنطقة والتاسع في 14 سنة. وسجل جيمس 35 نقطة الى تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف كايري ايرفينغ 27 نقطة الى تسع تمريرات حاسمة، والاحتياطيان كايل كورفر 18 نقطة، وشانينغ فراي عشر نقاط.

وفي المقابل، كان افضل مسجل لتورونتو الاسباني سيرج ايباكا 23 نقطة، وأضاف ديمار دي روزان 22 نقطة الى ثماني تمريرات حاسمة، وكوري جوزف الذي لعب اساسيا بدلا من كايل لوري 20 نقطة الى ست متابعات و12 تمريرة حاسمة، وبي دجاي تاكر 14 نقطة الى 12 متابعة، والاحتياطي نورمان باول عشر نقاط الى ست متابعات.

وبعد ربع أول متكافئ، ابتعد كليفلاند ثماني نقاط في نهاية الربع الثاني، وتخلف مرة واحدة في المباراة قبل 6:38 دقائق 92-93 بعد ثلاثية لايباكا، قبل ان يعود ليحسم اللعبة، بعدما سجل لاعبوه 11 نقطة مقابل اثنتين لمنافسيهم ليتقدموا 103-95.

وكان كليفلاند تخطى تورونتو 4-2 في نهائي المنطقة العام الماضي.

وقال جيمس: "اخوض النهائي للمرة التاسعة في 14 موسما ويجب ان احفظ هذه الارقام. انا جزء من الفريق. وتقديمنا اداء مميزا في البلاي اوف يؤكد جهوزيتنا للتحدي".

واشاد مدرب تورونتو دواين كايسي بأداء جيمس، وقال: "عليك ان تقوم بمجهود لايقافه لأنه يلعب كالأعصار".

وسيحظى كليفلاند بفترة من الراحة قبل خوض نهائي المنطقة، كون السلسة الثانية بين بوسطن سيلتيكس وواشطن ويزرادز ستذهب الى مباراة سادسة على الاقل.

وقال جيمس ردا على سؤال عن هوية الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي المنطقة: "لا فرق عندي. انا متحمس لخوض النهائي وأخذ الفرصة للذهاب أبعد الى نهائي الدوري وخوض مباريات القمة".

واشنطن وهيوستن يفرضان التعادل

وفي قاعة "فيرايزن سنتر" وامام 20356 متفرجاً، حقق واشنطن ويزاردز فوزه الثاني على ارضه على ضيفه بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة في الموسم المنتظم، وذلك بفارق 19 نقطة 121-102.

وكان افضل مسجل له برادلي بيل 29 نقطة، وجون وول 27 نقطة الى 12 تمريرة حاسمة، وأوتو بوتر 18 نقطة الى ثماني متابعات، والاحتياطي الصربي بويان بوغدانوفيتش 13 نقطة، فيما كان افضل مسجل لبوسطن ايزياه توماس 19 نقطة الى خمس تمريرات حاسمة، والاحتياطيان تيري روزيه 16 نقطة الى سبع تمريرات حاسمة، وكيلي اولينيك 14 نقطة، وآل هورفورد 11 نقطة.

وفي قاعة "تويوتا سنتر" وامام 18055 متفرجا، حذا هيوستن روكتس حذو واشنطن وعادل السلسلة مع ضيفه سان انتونيو سبيرز بفوزه عليه بفارق 21 نقطة 125-104، معوضا خسارته المباراة الثالثة في ملعبه ايضا.

وكان افضل مسجل لهيوستن جيمس هاردن برصيد 28 نقطة الى 12 تمريرة حاسمة وخمس متابعات، والاحتياطي اريك غوردون 22 نقطة، وتريفور اريزا 16 نقطة الى ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف كل من راين اندرسون ولو وليامس 13 نقطة، وبوبي براون 11 نقطة،وباتريك بيفرلي عشر نقاط الى ست تمريرات حاسمة، فيما كان افضل مسجل لسان انتونيو الاحتياط جوناثان سيمونز 17 نقطة، وأضاف كل من كاوهي لينارد ولاماركوس الدريدج 16 نقطة، والأسترالي باتي ميلز عشر نقاط الى خمس تمريرات حاسمة.

ولم يتمكن سان انطونيو من التقدم على منافسه، واكتفى بتقليص الفارق مرة واحدة الى نقطتين 55-57، وقد شكا مدربه غريغ بوبوفيتش من الاقلاع البطيء لفريقه في بداية المباراة "التي كانت مشابهة للمباراة الاولى التي خسرناها في ملعبنا (99-126). وبهذه الطريقة لا يمكننا العودة الى اجواء المباراة".