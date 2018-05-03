الدوري الامريكي للمحترفين: كوري يبدأ المباراة الثالثة في البلاي اوف اساسيا

وقال كير الذي يشرف على غولدن ستايت للموسم الرابع على التوالي بعد اعتزاله اللعب وقاده الى احراز اللقب مرتين (2015 و2017) ومركز الوصيف (2016)، في مؤتمر صحافي "سيبدأ (كوري) المباراة اساسيا" الجمعة.

واضاف "لا نترك لاعبا مثله طويلا على مقاعد الاحتياطيين. سيكون لديه الوقت لكي يركز ويكون مستعدا، وسيلعب وقتا اطول".

وكان غولدن ستايت، ثاني الدوري المنتظم في المنطقة الغربية، تغلب في المباراتين الاوليين على ارضه على نيو اورليانز بيليكانز السادس، وتقام المباراتان الثالثة والرابعة على ارض الاخير، ويتأهل الى نهائي المنطقة الغربية (نصف نهائي الدوري) الفريق الذي يسبق منافسه لتحقيق اربعة انتصارات في سلسلة من سبع مباريات.

واكد كير محاولا تهدئة خواطر مشجعي الفريق "ركبته بحال جيدة، وهذا خبر سعيد. اما الخبر السيء فهو انه لم يلعب خلال خمسة اسابيع ونصف من الغياب".

وسجل كوري في اول مباراة شارك فيها بعد عودته الثلاثاء الماضي 28 نقطة منها 15 نقطة من رميات ثلاثية، وساهم في فوز غولدن ستايت 121-116.

وغاب كوري بعد تعرضه لاصابة في اربطة ركبته اليسرى في 23 آذار/مارس.