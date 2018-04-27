الدوري الأميركي للمحترفين- بلاي اوف: ميلووكي يفرض مباراة حاسمة على بوسطن

واستغل كلا الفريقين عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه، فكسب بوسطن المباراتين الأوليين 113-107 و120-106 على التوالي، ورد ميلووكي في الثالثة 116-92 والرابعة 104-102، وحسم بوسطن الخامسة 92-87، قبل أن يرد ميلووكي في السادسة الخميس.

وسيكون الحسم السبت على ملعب بوسطن حيث سيحجز الفائز بطاقة الدور الثاني لمواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثالث والذي كان حجز بطاقته الثلاثاء على حساب ميامي هيت (4-1).

وبعد بداية خجولة لميلووكي باكس في الربع الأول الذي انتهى لصالح الضيوف بسلة واحدة (24-22)، انتفض صاحب الارض في الربع الثاني وكسبه بفارق 11 نقطة (26-15)، قبل ان يواصل افضليته في الربع الثالث حيث وسع الفارق الى 11 نقطة في احدى فتراته قبل ان ينهيه متقدما بفارق 9 نقاط (74-65).

ونجح بوسطن المحروم من خدمات نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة، في تقليص الفارق الى سلة واحدة قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الاصلي بفضل تألق جايسون تاتوم (22 نقطة) وتيري روزير (18 نقطة)، لكن "الظاهرة" اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أبقى على امال فريقه في بلوغ الدور الثاني بتسجيله 4 سلات رافعا رصيده الى 31 نقطة و14 متابعة.

وأشار انتيتوكونمبو (23 عاما) الى أنه "قلنا قبل المباراة انه لا يمكن ان ينتهي موسمنا هذا اليوم على ارضنا وانه يتعين علينا أن نلعب بقتالية والفوز بهذه المباراة كيفما كانت الحال".

وأضاف اليوناني الذي عوض غلته الضعيفة في المباراة الخامسة في بوسطن (16 نقطة)، "هذا ما قمنا به هذا المساء. لقد لعبنا بشكل جيد جدا من خلال تمرير الكرات وحفاظنا على التركيز. كنا منضبطين".

ومرر انتيتوكونمبو 4 كرات حاسمة مع سرقتين، وسجل 10 نقاط من الـ19 الاخيرة لفريقه في المباراة.

وتابع "في النهاية، كان الأمر يتعلق بالإرادة. نحن فريق جيد حاليا، امامنا فرصة كبيرة" في اشارة الى المباراة الحاسمة والتي يتعين على ميلووكي حسمها خارج القواعد.

وأضاف كل من كريس ميدليتون ومالكولم بروغدون 16 نقطة.

في المقابل، أعرب مدرب بوسطن سلتيكس براد ستيفنز عن أسفه بخصوص فترات الفراغ التي مر بها فريقه خلال المباراة، وقال "لم نلعب بشكل جيد، وبمجرد ما استرحنا قليلا على بعض أمجادنا، دفعنا الثمن غاليا".

واضاف "سرعتهم في التنفيذ وقوتهم البدنية أوجعتانا كثيرا" في اشارة الى 48 كرة مرتدة لميلووكي باكس مقابل 39 لبوسطن سلتيكس.

وتأهلت 4 فرق الى الدور الثاني من البلاي اوف، بينها واحد من المنطقة الشرقية هو فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويتقدم تورونتو رابتورز على واشنطن ويزاردز، وكليفلاند كافالييرز على انديانا بيسرز بنتيجة واحدة 3-2.

وحجزت 3 فرق من المنطقة الغربية بطاقاتها هي هيوستن روكتس الاول (على حساب مينيسوتا تمبروولفز 4-1) وغولدن ستايت ووريرز الثاني وحامل اللقب (على حساب سان انتونيو سبيرز 4-1) ونيو اورليانز بيليكانز السادس (على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر).

ويتقدم يوتا جاز الخامس على اوكلاهوما سيتي ثاندر الرابع 3-2.

-صدة جيمس غير قانونية-

واعتبرت الرابطة ان محاولة نجم كليفلاند كافالييرز الوصيف "الملك" ليبرون جيمس لصد كرة لاعب انديانا بيسرز فيكتور اولاديبو خلال المباراة الخامسة بين الفريقين الاربعاء، "غير قانونية".

وفي تقريرها اليومي حيث تقوم بتحليل صور الدقيقتين الاخيرتين من كل مباراة، اوضحت الرابطة ان "جيمس صد كرة اولاديبو بعدما لمست الكرة اللوحة".

وتابعت ان الامر يتعلق بـ"سلة صحيحة" أو صدة غير قانونية عندما تكون الكرة في مرحلة النزول أو لامست اللوحة. في هذه الحالة، يجب أن تحتسب السلة.

وكانت النتيجة متعادلة بين الفريقين 95-95 قبل 5 ثوان من نهاية المباراة، حيث صد جيمس كرة لاولاديبو قبل ان ترتد الهجمة ويسجل "الملك" ثلاثية منح بها الفوز لفريقه 98-95 وبالتالي التقدم 3-2.

وعقب المباراة عبر اولاديبو عن غضبه، قائلا "كانت سلة صحيحة، انه قرار سيء حقا، لقد ناضلنا من أجل العودة في النتيجة، هذه السلة كانت في غاية الأهمية".

