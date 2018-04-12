الدوري الأميركي للمحترفين: نيويورك نيكس يقيل مدربه

وأوضح نيويورك في بيان أن هورناسيك أعفي من مهامه بشكل فوري، مع مساعده كورت رامبيس.

وجاء قرار اقالة المدرب بعد فوز نيكس على كليفلاند كافالييرز 110-98 على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في مباراته الاخيرة في الدوري المنتظم الاربعاء.

وقال رئيس النادي ستيف مايلز والمدير العام سكوت بيري في بيان "جيف محترف حقيقي عمل بلا كلل من أجل فريقه في الموسمين الماضيين".

وتابعا "نحن نقدر باخلاص جهوده ومساهماته الكبيرة في الفريق ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وتولى هورناسيك مهمته مع نيكس في يونيو 2016، وهو المدرب الـ 28 للفريق، وكانت مهمته اعادة الفريق إلى الـ "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ 2013.

لكن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة وحقق في موسمين تحت اشراف هورناسيك 60 فوزا فقط، في حين لقي 104 هزائم.

وانهى نيكس الموسم الحالي في المركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية مع 29 فوزا و53 خسارة.