العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

الدوري الأميركي للمحترفين: نيويورك نيكس يقيل مدربه

من قبل
AFP

أعلن نيويورك نيكس الخميس اقالة مدربه جيف هورناسيك بعد فشل الفريق في بلوغ الأدوار الاقصائية "بلاي اوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للعام الخامس على التوالي.

 

وأوضح نيويورك في بيان أن هورناسيك أعفي من مهامه بشكل فوري، مع مساعده كورت رامبيس.

وجاء قرار اقالة المدرب بعد فوز نيكس على كليفلاند كافالييرز 110-98 على ملعب "ماديسون سكوير غاردن" في مباراته الاخيرة في الدوري المنتظم الاربعاء.

وقال رئيس النادي ستيف مايلز والمدير العام سكوت بيري في بيان "جيف محترف حقيقي عمل بلا كلل من أجل فريقه في الموسمين الماضيين".

وتابعا "نحن نقدر باخلاص جهوده ومساهماته الكبيرة في الفريق ونتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".

وتولى هورناسيك مهمته مع نيكس في يونيو 2016، وهو المدرب الـ 28 للفريق، وكانت مهمته اعادة الفريق إلى الـ "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ 2013.

لكن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة وحقق في موسمين تحت اشراف هورناسيك 60 فوزا فقط، في حين لقي 104 هزائم.

وانهى نيكس الموسم الحالي في المركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية مع 29 فوزا و53 خسارة.

نيويورك نيكس
السابق أندريه إنغرام ..حكاية جميلة تب
اقرأ
أندريه إنغرام ..حكاية جميلة تبدأ في سن الـ 32 عاماً
التالي بعد 14 عاماً من الترقب.. مينيس
اقرأ
بعد 14 عاماً من الترقب.. مينيسوتا يبصر نور الـ"بلاي أوف"