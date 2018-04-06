الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس ينقذ كافالييرز وعروض ووريرز المخيبة تتوالى



وكان كافالييرز، بطل 2016 ووصيف عامي 2015 و2017، متخلفا بفارق 17 نقطة 87-104 قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، قبل أن يؤدي جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، دور المنقذ بتسجيله ست نقاط متتالية، ويمرر كرة حاسمة ليسجل زميله جف غرين نقطتين، أضاف إليهما رودني هود رميتين حرتين.

وأتاحت هذه السلسلة لكافالييرز تسجيل عشر نقاط متتالية وتقليص الفارق. وساهم جيمس في ثمان من المحاولات التسع الأخيرة الناجحة لفريقه، سواء بالتسجيل مباشرة أو عبر صناعة التمريرات.

وأنهى غرين المباراة مع 21 نقطة وأضاف كيفن لاف 16 نقطة لكليفلاند أيضا.

ويقدم جيمس المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات (مرة مع كليفلاند ومرتين مع ميامي هيت)، على الرغم من تقدمه في السن، أحد أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته، وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل دبل" لأنه أضاف إلى نقاطه الـ 33، 14 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.

وأشاد مدرب واشنطن سكوت بروكس بجيمس بقوله "كما قلت قبل المباراة، سأردد الأمر ذاته الآن وعلى الأرجح للسنوات الخمس القادمة، هو أفضل لاعب في هذا الدوري ويقوم بذلك كل أمسية".

أضاف "لا نرى لاعبين من أمثاله بشكل دوري".

أما أفضل مسجل في صفوف واشنطن فكان جون وول برصيد 28 نقطة و14 تمريرة حاسمة ليمنى فريقه بخسارته السابعة في آخر تسع مباريات. وضمن فريق العاصمة بلوغ الأدوار النهائية "بلاي أوف"، وهو يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية، لكنه لا يزال يتنافس مع ميلووكي باكس الثامن وميامي هيت السادس على من ينهي الموسم المنتظم في مركز أفضل من الآخرين.

وشهدت المباراة عودة مدرب كافالييرز تايرون لو إلى مقاعد اللاعبين الاحتياطيين للمرة الأولى منذ 17 آذار/مارس عندما شعر بأوجاع في صدره في المباراة ضد شيكاغو بولز.

وضمن كليفلاند إنهاء الموسم العادي في المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، خلف المتصدر تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس الثاني، متقدما على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الرابع.



خسارة مقلقة لووريرز



وفي مباراة ثانية، سجل الكرواتي بويان يوغدانوفيتش 28 نقطة وأضاف فيكتور أولاديبو 21، ليقودا إنديانا بايسرز خامس المنطقة الشرقية، إلى فوز كبير على حامل اللقب غولدن ستايت 126-106.

وأخرج مدرب غولدن ستايت ستيف كير خمسة لاعبين في الدقائق الخمس الأخيرة عندما كان فريقه متخلفا بفارق 21 نقطة بينهم كيفن دورانت الذي سجل 27 نقطة، علما أن الفريق لا يزال يفتقد نجمه ستيفن كوري المصاب.

وكانت الخسارة الـ 22 لووريرز في 79 مباراة، ما يجعل من هذا الموسم الأسوأ لغولدن ستايت منذ تسلم كير تدريب الفريق في تموز/يوليو 2014.

وقاد كير غولدن ستايت إلى الدور النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وانتقد كير أداء لاعبيه بقوله "قبل أسبوع من بداية البلاي أوف، كان العرض الذي قدمناه مزريا (...) أنا غاضب جدا. أشعر بالإحراج".

أضاف "أدرك جيدا أن هذه المباراة لا تعني شيئا في ما يتعلق بالتصنيف، لكن البلاي أوف ينطلق الأسبوع المقبل. كانت الجهود المبذولة محرجة".

واستمر غياب كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، بسبب الإصابة في ركبته، إلا أن عودته متوقعة خلال الدور الأول أو الثاني من البلاي أوف.

وعانى هيوستن روكتس متصدر المجموعة الغربية (64 فوزا و15 خسارة) والمرشح بقوة لإحراز اللقب هذا الموسم، للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 96-94 بفضل 27 نقطة لكريس بول بينها سلة الفوز في الثانية الأخيرة.

وإذا كانت البطاقات الثماني حسمت في الشرق، يبقى التنافس مفتوحا على خمس بطاقات للبلاي أوف في المنطقة الغربية.

وخطا يوتا جاز خطوة في هذا الاتجاه، بفوزه الصريح على لوس أنجليس كليبرز 117-95. ويحتل جاز المركز الرابع في منطقته متقدما بفارق فوزين على صاحب المركز التاسع.

في المقابل، حافظ دنفر ناغتس التاسع على آماله بفوزه على منافسه المباشر على إحدى البطاقات مينيسوتا تمبروولفز 100-96، ليتساوى رصيد الفريقين عند 44 فوزا و35 خسارة.

وفي مباراة أخرى، فاز بروكلين نتس على ميلووكي باكس 119-111.

