الدوري الأميركي للمحترفين: توماس سيخضع لجراحة في وركه



ولن يتم تحديد أي جدول زمي لعودة اللاعب إلا بعد الجراحة، لكن توماس سيصبح لاعبا حرا في ظل أسئلة تحيط بمستقبله بعد تنقله بين بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وليكرز منذ آب/أغسطس الماضي.

وبلغ معدل تسجيل توماس 15,2 نقطة و2,1 متابعة و4,8 تمريرات حاسمة في 32 مباراة هذا الموسم مع ليكرز وكليفلاند الذي حصل عليه في صفقة ضمن انتقال كايري إيرفينغ إلى سلتيكس.

وتعرض توماس لإصابة في وركه العام الماضي مع بوسطن، لكنه عانى من آلام مستمرة ما فرض إجراء عملية في نيويورك.

ويتوقع أن يحاول ليكرز ضم لاعب حر مثل ليبرون جيمس أو بول جورج ما سيترك مستقبل توماس غير مؤكد في صفوفه.

ويحتل ليكرز (32 فوزا و41 خسارة) المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الغربية وقد فقد الأمل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

