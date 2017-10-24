الدوري الأميركي للمحترفين: ستيفن كوري يقود غولدن ستايت ووريرز لفوز كبير

وقاد الموزع ستيفن كوري، افضل لاعب في الدوري مرتين، فريقه الى فوزه الثاني مقابل خسارتين هذا الموسم، بتسجيله 29 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

كما تألق في صفوف حامل اللقب الهداف كيفن دورانت (25 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وكلاي تومسون (21 نقطة).

ولدى دالاس الذي مني بخسارته الرابعة توالياً، سجل سبعة لاعبين 10 نقاط او اكثر، ابرزهم ويسلي ماثيوز (19 نقطة).

وخاض كوري المباراة بعد تغريمه 50 الف دولار اميركي من دون عقوبة الايقاف، بعد القائه الجهاز الواقي لفمه على حكم مباراة غريزليز.

وطرد كوري (29 عاماً) في نهاية الربع الاخير من مباراة فريقه التي خسرها امام ممفيس 111-101 السبت.

وغرم زميله اندريه ايغوودالا 15 الف دولار اميركي لتلفظه بعبارات نابية ضد الحكم في الحادثة عينها، والتي طرد خلالها ايضا دورانت.

وقال كوري الاثنين انه لم يتعمد القاء حامي الفم نحو الحكم "أعتقد انه عندما رأى حامي الفم يحلق، كان قد اتخذ قرار طردي".

وتابع كوري "مرة جديدة، كان امراً غبياً اقوم به. كان غبياً. اتعظ من ذلك واحاول التقدم نحو الافضل".

وسجل برادلي بيل 20 نقطة وجون وال 19 نقطة و12 متابعة، ليقودا واشنطن ويزاردز الى تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب مضيفه دنفر ناغتس 109-104.

وفي ميامي فاز هيت على ضيفه اتلانتا هوكس 104-93 بفضل 21 نقطة لجوش ريتشاردسون و20 للبديل واين الينغتون.



- ثلاثية مزدوجة لسيمونز -

وقدم الاسترالي الشاب بن سيمونز اداء مميزاً بتسجيله ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" لفريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في سلة ديترويت بيستونز (97-86).

وهذه اول ثلاثية مزدوجة للاعب البالغ 21 عاما والمولود في ملبورن، وذلك بعد غيابه طوال الموسم الماضي لاصابة قوية في قدمه.

وسجل سيمونز 21 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة على ارض ديترويت الذي مني بخسارته الثانية، فيما حقق فيلادلفيا فوزه الاول هذا الموسم.

وقال سيمونز "شعرت اني بحاجة لايجاد زملائي وصنع التمريرات".

وأصبح سيمونز اول لاعب منذ 50 سنة يحقق تريبل دابل مرة على الاقل في اول اربع مباريات يخوضها في الدوري. كما اصبح ثالث لاعب يحقق هذا الانجاز بعد آرت "هامبون" وليامس لاعب سان دييغو روكتس في موسم 1968 وأوسكار روبرتسون لاعب سينسيناتي رويالز في 1960. وقد نجح اللاعبان في احراز لقب الدوري لاحقا، روبرتسون مع ميلووكي في 1971 ووليامس مع بوسطن في 1974.

واصبح الاسترالي ثاني لاعب يفتتح مشواره في الدوري باربع ثنائيات مزدوجة "دابل دابل" معادلا انطلاقة روبرتسون.

وكان الكاميروني جويل امبيد افضل مسجل مع فيلادلفيا برصيد 30 نقطة و9 متابعات.

واضاف سيمونز "أنا سعيد لتحقيق الفوز. هذا أهم بكثير من الارقام بالنسبة الي".

وبلغ معدل سيمونز 15,7 نقطة و10,3 متابعات و6 تمريرات حاسمة في اول اربع مباريات هذا الموسم.

وعلق مدربه بريت براون على ادائه "بمقدوره خلق الفارق والارقام عندما تكون الكرة بين يديه ويقوم بهذه الاشياء".

واضاف "يملك هذه القدرة السريعة على الاختراق، وهو بطول 2,03 م".

وسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 32 نقطة و14 متابعة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 103-94. ونجح يانيس في تخطي حاجز 30 نقطة في مباريات فريقه الاربع (3-1).

وبتسجيله 147 نقطة في اول اربع مباريات من الموسم، تفوق يانيس على انطلاقة لاعب "قاعة المشاهير" كريم عبد الجبار والبالغة 146 نقطة في موسم 1972.

واسقط مايك كونلي ثلاثيتين ليسجل فريقه ممفيس غريزليز 13 نقطة متتالية في الربع الاخير ويفوز على مضيفه هيوستن روكتس 98-90، في مباراة قوية ضمن المنطقة الغربية.

وكان الاسباني مارك غاسول افضل مسجل لدى ممفيس مع 26 نقطة واضاف كونلي 17، فيما سجل لروكتس الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم بعد 3 انتصارات، اريك غوردون 27 نقطة ونجمه جيمس هاردن 22 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

وقاد لاماركوس اولدريدج سان انتونيو سبيرز الى الفوز على تورونتو رابتورز 101-97، بتسجيله 20 نقطة و8 متابعات، فيما كان ديمار ديروزان الافضل لدى الخاسر مع 28 نقطة.

وفي مباراته الاولى بعد اقالة مدربه ايرل واتسون نتيجة خسارته اول ثلاث مباريات، فاز فينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 117-115 مع مدربه المؤقت جاي تريانو.