الدوري الأميركي للمحترفين: أبرز الفرق في المنطقة الغربية لموسم 2017-2018

غولدن ستايت ووريرز

لا مجال للجدل بشأن موقع غولدن ستايت ووريرز وقدرته على إحراز لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والثالثة في المواسم الأربعة الأخيرة. ويبدو ستيفن كوري وكيفن دورانت وكلاي تومسون ودرايموند غرين واندريه ايغوودالا ورفاقهم على أتم الاستعداد للدفاع عن اللقب الذي أحرزوه الموسم الماضي على حساب كليفلاند كافالييرز ونجمه ليبرون جيمس. ومن المتوقع أن يكون فريق المدرب ستيف كير أفضل من أي وقت في ظل حالة الانسجام التام لدورانت، القادم الى الفريق في صيف 2016 من اوكلاهوما سيتي ثاندر، مع زملائه وهذا الأمر تجلى بأوضح صوره في الدور النهائي.

ويعول ووريرز على عامل الاستقرار إذ انحصرت تعاقداته هذا الصيف باللاعبين الحرين اومري كاسبي ونيك يونغ كما حصل على جوردن بيل في "درافت 2017"، ليكون هذا الثلاثي الجديد الوحيد في الفريق الذي فاز بـ67 مباراة في الموسم المنتظم وبـ16 من 17 في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

ويعتبر يونغ من المواهب القادرة على خلق الفارق من مقاعد البدلاء، بينما يتمتع بيل بالقدرة على أن يكون من الركائز الأساسية مستقبلا.

اوكلاهوما سيتي ثاندر

كان اوكلاهوما سيتي ثاندر فريق الرجل الواحد الموسم الماضي بعد اعتماده الكلي على المتألق راسل وستبروك الذي استحق تماما حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري بعدما حقق رقما قياسيا بعدد المرات التي سجل فيها "تريبل دابل"، في إنجاز حققه بعد 42 مباراة على انطلاق الدوري. الا ان وستبروك لن يكون وحيدا في الميدان هذا الموسم إذ انضم اليه لاعبان من الطراز الرفيع هما كارميلو انطوني من نيويورك نيكس وبول جورج من انديانا بيسرز.

وفي حال نجح الوافدان الجديدان في التأقلم مع وستبروك سيكون ثاندر من أبرز الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب.

سان انتونيو سبيرز

لم يعدل سان انتونيو سبيرز كثيرا بتشكيلة قادته الى الفوز بـ61 مباراة في الموسم المنتظم قبل أن يكتسحه غولدن ستايت في نهائي المنطقة الغربية، مستغلا افتقاد فريق المدرب غريغ بوبوفيتش لنجمه الأبرز كاوهي لينارد بسبب الاصابة.

وخسر سان انتونيو هذا الصيف خدمات دواين ديدموند وديفيد لي وجوناثون سيمونز، لكنه تعاقد مع رودي غاي والفرنسي جوفري لوفيرنيي وبراندون بول، وهو يأمل أن تأتي الجلسة الصريحة التي حصلت بين بوبوفيتش ولاماركوس ألدريدج الذي شعر أنه مهمش في الفريق، بثمارها هذا الموسم ويلاقي اللاعب الآمال المعقودة عليه.

هيوستن روكتس

في ظل تألق جيمس هاردن، نجح هيوستن روكتس الموسم الماضي في تحقيق 55 انتصارا، لكن مغامرته في الـ"بلاي اوف" انتهت عند الدور الثاني. وبعد الصفقة الكبيرة التي أجراها هذا الصيف بضمه صانع العاب لوس انجليس كليبرز كريس بول اضافة الى اللاعبين الحرين الكاميروني لوك مباه آ موتيه وبي جاي تاكر، يبدو الفريق قادرا على الذهاب بعيدا لكن عليه العمل جاهدا على تحسين دفاعه من أجل أن يكون على نفس مستوى قوته الهجومية.