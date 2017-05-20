الدوري الأميركي للمحترفين: كليفلاند يكتسح بوسطن

ويتأهل إلى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات.

وكان كليفلاند أسقط منافسه في عقر داره أيضاً في المباراة الأولى 117-104، ولديه فرصة ثمينة لحسم تأهله على أرضه إذ يستضيف المباراتين الثالثة الأحد والرابعة الثلاثاء.

ويتقدم غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 2-صفر أيضاً على سان أنتونيو سبيرز في نهائي المنطقة الغربية.

يقدم كليفلاند عروضاً رائعة في الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، وفوزه على بوسطن الجمعة كان العاشر على التوالي فيها بعد أن حسم الدورين السابقين بسهولة بتغلبه على إنديانا بيسرز وتورونتو رابتورز 4-صفر.

ومع احتساب فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة في نهائي 2016، فإن رصيد كليفلاند يرتفع إلى 13 فوزاً متتالياً في البلاي اوف ليعادل الرقم القياسي في البطولة المسجل باسم لوس انجليس ليكرز في 1988 و1989.

وبعد أن تألق في المباراة الأولى بتسجيله 38 نقطة، سجل "الملك" ليبرون جيمس 30 نقطة في المباراة الثانية ليقود كليفلاند خطوة إضافية نحو الاحتفاظ بلقبه بفوز كاسح على بوسطن الذي تعرض إلى واحدة من أقسى الهزائم في تاريخه.

وهي المباراة الثامنة على التوالي التي ينجح فيها جيمس بتسجيل 30 نقطة على الأقل، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في البلاي اوف منذ أن فعل ذلك الاسطورة مايكل جوردان.