الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت إلى نهائي المنطقة الغربية

ويلتقي غولدن ستايت، بطل 2015، مع سان أنطونيو سبيرز أو هيوستن روكتس (2-2)، علما بأنّ الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق 4 انتصارات، يتأهل إلى نهائي المنطقة.

وبات غولدن ستايت الفريق الثاني الذي حقق 8 انتصارات متتالية في البلاي أوف (هزم بورتلاند ترايل بلايزرز 4-صفر في الدور الأول) بعد كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الذي تأهل بدوره إلى نهائي المنطقة الشرقية حيث سيقابل بوسطن سلتيكس أو واشنطن ويزاردز (2-2).

وعلق ستيفن كوري صاحب أفضل رصيد في اللقاء بعد الفوز والتأهل "سارت الأمور بالشكل المطلوب، إننا نلعب بشكل جيد"، مشيداً بأداء زملائه.

وقال أحد افضل لاعبي الموسم وصانع ألعاب غولدن ستايت: "كانت لدينا فرصة حسم الصراع فلم نفوتها وحققنا الفوز" الرابع.

وسجل 5 لاعبين من الفائز 10 نقاط أو يزيد هم كوري (30 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة) وكلاي طومسون (21 نقطة) وكيفن دورانت (18 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات) ودرايموند غرين (17 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة) وجافايل ماكغي (12 نقطة).

وعلى الطرف الآخر، كان غوردون هوارد (25 نقطة) وشيلفن ماك (18 نقطة) ودانتي ايكسوم (15) الافضل، فيما اكتفى الفرنسي رودي غوبير بتسجيل 12 نقطة مع 13 متابعة.

ورسم غولدن ستايت معالم الفوز في الربع الأول (39-17)، لكن يوتا قلص الفارق إلى 8 نقاط مع نهاية الشوط الأول 52-60.

ودانت السيطرة تماماً لكوري ورفاقه في الشوط الثاني (الربع الثالث 33-27 والأخير 28-16).