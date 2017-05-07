الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت على بعد فوز واحد من نهائي المنطقة الغربية

وحقق غولدن ستايت انتصاره الثالث توالياً على يوتا جاز عندما هزمه على أرضه 102-91 السبت بعد تغلبه عليه خلال استضافته له في المباراتين الأوليين.

وتقام المباراة الرابعة الاثنين على ملعب يوتا أيضاً، وفي حال فوز غولدن ستايت فيها، لن تكون هناك حاجة لخوض أيّ مباراة أخرى لأنّ الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق 4 انتصارات، يتأهل إلى نهائي كل منطقة حسب نظام المسابقة.

وكان فوز غولدن ستايت شبه حاسم في أول مباراة على أرض منافسه الذي حاول بقيادة غوردون هوارد (29 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (21 نقطة و15 متابعة)، عبثاً تفادي الخسارة أمام جمهوره، والدليل انتفاضته في الربع الثاني (33-22) بعد أن تخلف في الأول بفارق 10 نقاط 17-27.

لكن فريق المدرب ستيف كير، يملك دائماً الحلول بقيادة كيفن دورانت (38 نقطة و13 متابعة) وستيفن كوري (23 نقطة)، حتى لو لم يكن كلاي طومسون (6 نقاط فقط) ودرايموند غرين (9 نقاط و10 متابعات) في أفضل أيامهما.

وأحس ابطال 2015 في أول موسم تدريبي للنجم السابق كير، بحراجة موقفهم والخطر الداهم بهم عندما تقدم يوتا خلال الربع الثالث بفارق 9 نقاط (62-53)، لكنهم ارتقوا إلى موقع المسؤولية وتفوقوا على منافسيهم نهايته (23-20) ليبقوا متقدمين بفارق سلة واحدة.

ووسع دورانت وكوري وزملاؤهما الفارق إلى 11 نقطة في نهاية اللقاء (الربع الأخير 30-21)، محققين فوزهم السابع على التوالي في البلاي اوف دون هزيمة على غرار بطل الموسم الماضي كليفلاند كافالييرز.

وقال دورانت، والذي انتقل الصيف الماضي من أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى غولدن ستايت بهدف إحراز لقب البطولة لأول مرة في مسيرته: "كنا نتوقع وأنا شخصياً أن يقدموا أفضل ما لديهم في هذا المباراة" لتجنب الخسارة.

واضاف اللاعب الذي نجح بنسبة 58 في المئة من تسديداته في اللقاء، "الأمر الأهم هو أننا لم نخسر ولو كرة واحدة في الشوط الثاني".

واشتبك دورانت مع غوبير في الربع الأخير بعد ان دفعه لاعب الارتكاز الفرنسي وأفقده توازنه، وتمّ احتساب خطأين ضده، لكنه لم يفقد تركيزه حتى النهاية.

وانتقد دورانت في نهاية اللقاء الحكام بكلمات غير مباشرة، وقال بأسف "لقد دفعني فدفعته، وهذه هي كرة السلة، احتساب خطأ واضح يفسر ما يذهب إليه البعض من أن بطولتنا ليست بالقوة المطلوبة".

من جانبه، لم يأبه اللاعب الفرنسي الذي ينافس على لقب أفضل مدافع، كثيراً لما حدث، وفضل التركيز على المباراة الرابعة الأهم حسب رأيه حين قال: "إننا نلعب بشكل أفضل من مباراة إلى ـخرى في هذه السلسلة".