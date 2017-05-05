الدوري الأميركي للمحترفين: واشنطن قلص الفارق وغولدن ستايت يتقدم

قلص واشنطن ويزاردز الفارق وضيفه بوسطن بوسطن سلتيكس الى مباراة واحدة 1-2 من أصل سبع مباريات ممكنة في نصف نهائي المنطقة الشرقية من الأدوار الاقصائية "البلاي اوف" لدوري كرة السلة الأميرمكي للمحترفين، بفوزه عليه في المباراة الثالثة 116-89.

وفي المنطقة الغربية، تقدم غولدن ستايت ووريرز على ضيفه يوتا جاز 2-صفر بفوزه عليه في المباراة الثانية 115-104.

في قاعة "فيرايزن سنتر" وامام 20356 متفرجا وفي مباراة حامية شهدت طرد ثلاثة لاعبين واحتساب ثمانية اخطاء فنية، فاز واشنطن ويزاردز على ضيفه بوسطن سلتيكس بفارق 27 نقطة 116-89.

وضرب واشنطن بقوة منذ البداية مسجلاً 22 نقطة دون رد، لينهي الربع الأول 34-12، ثم حافظ على أفضليته حتى النهاية دون أن يسمح لضيفه في التقدم ولو لمرة واحدة في اي من الارباع، وذلك خلافا للمباراتين الاوليين اللتين احتضنهما بوسطن.

كما نجح واشنطن في الحد من خطورة نجم بوسطن ايزياه توماس، ولم يتح له التسجيل اكثر من 13 نقطة، بعكس المباراة الثانية التي سجل فيها 53 نقطة.

وكان افضل مسجل لواشنطن جون وول بـ24 نقطة الى ثماني تمريرات حاسمة، وأضاف كل من اوتو بوتر والاحتياطي الصربي بويان بوغدانوفيتش 19 نقطة الى ثماني متابعات للاول وعشر للثاني، والتركي مرسين غورتات 13 نقطة الى 16 متابعة، وبرادلي بيل 11 نقطة.

وفي المقابل، كان آل هورفورد أفضل مسجل لبوسطن برصيد 16 نقطة، وأضاف جاي كراودر 14 نقطة الى سبع متابعات، وايزياه توماس 13 نقطة. وطرد الاحتياطي كيلي اوبر جونيور من واشنطن لضربه الكندي كيلي اولنيك.

وقد يواجه اوبر عقوبة الايقاف واستبعاده عن المباراة الرابعة. كما طرد الاحتياطيان تيري روزييه (بوسطن) وبراندون جينينغز (واشنطن). واحتسب خطأ فنيا على كل من مدربي الفريقين براد ستيفنز (بوسطن) وسكوت بروكس (واشنطن)، علما ان لاعبي الفريقين انتقدوا الحكام لتركهم اللعبة مفتوحة لجهة الخشونة.

وشهدت المباراة عودة لاعب الارتكازالفرنسي ايان ماهينمي الى صفوف واشنطن بعد غياب تسع مباريات لاصابته في ساقه اليسرى، ولعب تسع دقائق.

وعلق توماس على طابع الخشونة الذي طغا على المباراة قائلاً: "نحن لا نحب بعضنا، ويتطلع كل منا الى المضي قدما في المنافسة والتأهل لنهائي المنطقة"، فيما أقر المدرب ستيفنز بأن الفريقين لعبا مباراة خشنة.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين الاحد في القاعة عينها، والتي نجح فيها واشنطن في تحقيق فوزه الرابع النظيف في "بلاي اوف" هذا الموسم.

وفي قاعة "أوراكل أرينا" في أوكلاند وامام 19596 متفرجا، فاز غولدن ستايت ووريرز على ضيفه يوتا جاز 115-104، معتمدا على فارق حققه في الربع الاول 33-15.

وكان افضل مسجل لغولدن ستايت كيفن دورانت بـ25 نقطة الى 11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وستيفن كوري بـ23 نقطة الى سبع تمريرات حاسمة، ودريموند غرين بـ21 نقطة الى سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، وكلاي طومسون بـ14 نقطة الى ست متابعات وست تمريرات حاسمة، والاحتياطي اندريه ايغودالا بـ10 نقاط.

وفي الجهة المقابلة، كان أفضل مسجل ليوتا الذي غاب عنه العملاق جورج هيل لإصابته، غوردون هاياورد بـ33 نقطة، والفرنسي رودي غوبير بـ16 نقطة الى 16 متابعة، وشلفين ماك بـ14 نقطة.

وتقام المباراة الثالثة بين الفريقين السبت في سولت لايك سيتي. وقد غاب المدرب ستيف كير عن فريقه غولدن ساتيت للمباراة الرابعة تواليا جراء مضاعفات من جراحتين في ظهره عام 2015.

وأفاد انه لن يسافر مع الفريق الى يوتا، ليتابع مساعده مايك براون قيادة اللاعبين.

ونوه كوري بنجاح رفاقه وخصوصا غرين في التسديدات الثلاثية الى جانب نجاح دورانت في 13 رمية حرة.

أما رودي غوبير فتحدث عن عودة فريقه الى جواء اللقاء بعد البداية الصعبة، مشددا أنه "علينا تلافي ذلك على ارضنا واللعب بقوة منذ البداية".