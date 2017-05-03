الدوري الأميركي للمحترفين: توماس يقود سلتيكس للفوز على واشنطن

وبذلك، تقدم بوسطن 2-صفر في نصف نهائي المنطقة الشرقية بعد أن كان فاز بالمباراة الأولى 123-111. ويتأهل إلى نهائي كل منطقة الفريق الذي يسبق منافسه إلى تحقيق 4 انتصارات في سبع مباريات.

وأهدى توماس، الذي سجل 20 نقطة في الربع الأخير، انجازه إلى شقيقته شاينا التي توفيت في 15 نيسان/أبريل الماضي عن 22 عاماً إثر فقدانها السيطرة على سيارتها.

وقال توماس "كل ما أفعله من أجل شقيقتي، فهي ترعاني"، مضيفاً "أفضل ما يمكنني فعله هو أن ألعب وأفوز من أجلها".

وكان نجم بوسطن تحامل على نفسه وشارك في مباريات فريقه الست أمام شيكاغو بولز في الدور الأول (فاز 4-2)، قبل أن يشارك السبت الماضي في جنازة شقيقته، ثم عاد للمشاركة في المباراة الأولى لبوسطن في الدور الثاني من البلاي أوف منذ موسم 2011-2012.

وحاول واشنطن الانتقال إلى ملعبه في المباراة الثالثة الخميس بفوز ثمين في معقل منافسه، فقدم أداء هجومياً في الربع الأول وأنهاه 42-29، إلا أن توماس ورفاقه ردوا في الثاني 35-25، وكان الربع الثالث متكافئاً مع أفضلية بسيطة لواشنطن 22-20، قبل أن يتمكن بوسطن من معادلة النتيجة في نهاية الربع الأخير 114-114.

وحسم سلتيكس الشوط الإضافي بسهولة 15-5.

وبرز في المباراة أيضاً نجم واشنطن جون وول مع 40 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

وفي المنطقة الغربية، تقدم غولدن ستايت ووريرز وصيف الموسم الماضي على ضيفه يوتا جاز 1-صفر بفوزه عليه 106-94.

وكان غولدن ستايت الذي حقق أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم، مهيمناً على مختلف مراحل المباراة، باستثناء الربع الثالث الذي أنهاه متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن يوتا جاز (26-27).

وكان الأفضل في صفوف غولدن ستايت بطل 2015، ستيفن كوري مع 22 نقطة وسبع متابعات و5 تمريرات حاسمة، بينما أضاف كل من درايموند غرين وكيفن دورانت 17 نقطة.

ولم يتخط أي من لاعبي يوتا حاجز الـ13 نقطة الذي حققه الفرنسي رودي غوبير، أضاف إليها 8 متابعات.

ويستضيف غولدن ستايت أيضاً المباراة الثانية الخميس.