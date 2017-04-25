الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت يلحق بكليفلاند إلى الدور الثاني

حقق غولدن ستايت ووريرز فوزاً كبيراً على مضيفه بفارق 25 نقطة، وتأهل لنصف نهائي المنطقة الغربية التي تصدرها في الدوري المنتظم حيث سيلتقي الفائز من سلسلة لوس آنجليس كليبرز ويوتا جاز (الفريقان متعادلان 2-2).

وهو الفوز الرابع على التوالي لغولدن ستايت ووريرز على بورتلاند، وحذا حذو كليفلاند كافالييرز الذي كان حسم سلسلته أمام يوتا جاز 4-صفر أول من أمس الأحد.

وعادل غولدن ستايت الذي خاض مباراته الثانية بغياب مدربه ستيف كير الذي يخضع لفحوص جراء عمليتين في ظهره وقاده مساعده مايك براون، أفضل رقم يسجل في "البلاي أوف" في الربع الأول بتسجيله 45 نقطة.

وتألق في صفوف غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، فيما كان أفضل مسجل لبورتلاند داميان ليلارد برصيد 34 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.

وسبق لغولدن ستايت الفوز على بورتلاند 4-1 العام الماضي في نصف نهائي المنطقة الغربية، وكان كوري غاب عن ثلاث مباريات في تلك السلسلة لإصابة في كاحله.

وأبدى كوري سعادته قائلاً: "أنجزنا المهمة في الشكل المطلوب".

- تورونتو يقترب من الدور الثاني -

وفي المنطقة الشرقية، اقترب تورونتو رابتورز من الدور الثاني بتقدمه على ضيفه ميلووكي باكس 3-2، بفوزه عليه بفارق 25 نقطة (118-93).

وكان نورمان باول أفضل مسجل لتورونتو برصيد 25 نقطة (رقم قياسي شخصي في البلاي أوف)، ووصفه المدرب دواين كايسي بـ"الشمعة المشتعلة" كما نوّه بأدائه مدرب مليووكي جايسون كيد.

وعادل أتلانتا هوكس ضيفه واشنطن ويزاردز 2-2 بفوزه عليه بفارق عشر نقاط (111-101).

وكان أفضل مسجل للفائز بول ميلساب برصيد 19 نقطة مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ودنيس شرودر 18 نقطة، وكل من دوايت هوارد والاحتياطي كنت بازيمور 16 نقطة مع 15 متابعة للاول وسبع تمريرات حاسمة للثاني، وتيم هارداواي جونيور صاحب 15 نقطة.