الدوري الأميركي للمحترفين: سان أنطونيو يزيج غولدن ستايت عن الصدارة

بعد يومين على فوزه اللافت على غولدن ستايت ووريرز نجح سان أنطونيو سبيرز في إزاحة هذا المنافس عن صدارة المجموعة الغربية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على اتلانتا هوكس 107-99.

والفوز هو الثاني والخمسون لسبيرز والتاسع في آخر 10 مباريات مقابل 14 هزيمة وبات يملك أفضل سجل في الدوري هذا الموسم.

ويملك غولدن ستايت السجل ذاته (52 فوزاً و14 هزيمة) لكن سان أنطونيو يتصدر لأنه تفوق عليه مرتين هذا الموسم.

ويستطيع غولدن ستايت استعادة المركز الأول في حال فوزه مساء اليوم على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وحقق سان أنطونيو فوزاً سهلا على العموم في مواجهة أتلانتا على الرغم من غياب نجمين أساسيين في صفوفه هما الفرنسي طوني باركر الذي يعاني من أوجاع في الظهر ولاماركوس الدريدج لاسباب صحية (عدم انتظام دقات القلب).

وكان كاوهي لينارد أفضل مسجل في صفوف الفائز (31 نقطة)، ودينيس شرودر الأفضل في صفوف الخاسر (22 نقطة).

وفي المباريات الأخرى، فاز ساكرامنتو كينغز على أورلاندو ماجيك 120-115، وتورونتو رابتورز على دالاس مافريكس 100-78، وشيكاغو بولز على تشارلوت هورنتس 115-109، ويوتا جاز على لوس انجليس كليبرز 114-108، وممفيس غريزليز على ميلووكي باكس 113-93، ومينيسوتا تمبروولفز على واشنطن ويزاردز 119-104، ودنفر ناغتس على لوس آنجليس ليكرز 129-101.