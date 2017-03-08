الدوري الأميركي للمحترفين - نوفيتسكي مع الكبار ورقم قياسي لوستبروك

و فشل الرقم القياسي الذي حقّقه النجم راسل وستبروك بتسجيله 58 نقطة، في منع الخسارة عن فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر أمام بورتلاند ترايل بلايزرز.

على ملعبه "أميريكان آيرلاينز أرينا"، فاز دالاس على لوس أنجليس 122-111، في مباراة شهدت انضمام العملاق الألماني نوفيتسكي (38 عاماً) إلى قائمة من ست لاعبين أسطوريين سجلوا أكثر من 30 ألف نقطة في الدوري الأميركي، هم كريم عبد الجبار (38387 نقطة)، كارل مالون (36928)، كوبي برانيت (33643)، مايكل جوردان (32292)، وويلت تشامبيرلاين (31419).

ونوفيتسكي هو الوحيد من بين هؤلاء الذي لا يزال يزاول اللعبة.

وكان نوفيتسكي يحتاج إلى تسجيل 20 نقطة ليدون اسمه في السجلات التاريخية، وهو ما حققه في الربع الثاني.

وأنهى نوفيتسكي المباراة مع 25 نقطة، ليقود فريقه إلى فوزه السابع والعشرين هذا الموسم، في مقابل 36 خسارة.

ولم يتمكن رجل الأعمال الثري ومالك نادي دالاس مافريكس مارك كوبان من تمالك نفسه وحبس دموعه، وكذلك فعل معلم نوفيتسكي هولغر غيسشويندر الذي رافقه طوال مسيرته.

وحيا مفوض الدوري آدم سيلفر انجاز نوفيتسكي، معتبراً أن اللاعب "أكد مرة جديدة مكانته التي جعلت منه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ".

أما نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس فبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حيا فيه انجاز نوفيتسكي وقال "لم أستطع أن أفوت لحظة كهذه. إنه أمر ضخم، تهانينا".

يذكر أن جيمس سجل حتى الآن 28316 نقطة ويأمل في أن يتمكن قريباً من تخطي حاجز الثلاثين ألف نقطة.

مسيرة مع فريق واحد

وكان نوفيتسكي أول لاعب أوروبي ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري عام 2011 عندما توّج فريقه باللقب.

وقال نوفيتسكي "أنه أمر لا يصدق، إنها مسيرة مدهشة، لكنني آمل في تسجيل المزيد من النقاط قبل أن اعتزل".

وكان نوفيتسكي أكد بأنه سيعتزل في نهاية موسم 2017-2018 بعد أن يكون قد أمضى 20 عاماً في الدوري الأميركي للمحترفين، كلها في صفوف فريق واحد. وإذا قدر له فانه سيعادل الرقم القياسي للاعب بقي في صفوف فريق واحد طوال مسيرته والمسجل باسم كوبي براينت الذي أمضى 20 عاماً مع لوس أنجليس ليكرز.

وتابع نوفيتسكي "عندما بدأت مسيرتي في الدوري الأميركي، لم أكن واثقاً من النجاح في هذه البطولة. مباراتي الأولى كانت كارثية، وفي موسمي الأول لم أشعر بثقة كبيرة بالنفس ولم أكن قوياً، لكني بذلت جهوداً كبيرة ولطالما وثق مسؤولو النادي بقدراتي".

وتابع "أعتقد أن بقائي 20 عاماً في صفوف فريق واحد هو انجاز كبير لم يحققه سوى كوبي. وبالتالي أريد أن أخوض موسمي العشرين الذي يحمل دلالة خاصة. إضافة إلى ذلك، سأبلغ الأربعين من العمر خلال الصيف وأكون بالتالي لعبت من سن العشرين إلى الأربعين مع فريق واحد".

أما مدربه ريك كارلايل فاعتبر أنه كان شاهداً على "أحد أهم الانجازات في رياضتنا" وقال في هذا الصدد "إنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، وأستطيع القول بأنه لن يتكرر، فهو فريد".

وكانت بداية الموسم صعبة على نوفيتسكي الذي غاب عن 23 مباراة من أول 29 بسبب الاصابة، لكنه حمل الفريق على كتفيه منذ عودته. وبات دالاس حالياً يحتل المركز العاشر في المجموعة الغربية وعلى بعد فوزين من المركز الثامن المؤهل إلى الأدوار النهائية "بلاي أوف".

رقم قياسي لوستبروك

وشهدت مباريات الثلاثاء تحقيق راسل وستبروك انجازاً فردياً بتسجيله 58 نقطة، وهو الرقم الأعلى في مسيرته، دون أن يتمكن من تفادي خسارة فريقه أوكلاهوما أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 121-126.

وكان الرقم القياسي الشخصي لوستبروك هداف الدوري هذا الموسم، 54 نقطة، أما نقاطه في سلة بورتلاند فهي ثاني أفضل رقم هذا الموسم بعد 60 نقطة لكلاي طومسون من غولدن ستايت.

وساهم ثلاثة لاعبين بفوز بورتلاند وهم آلن كرابي (23 نقطة)، وأضاف كل من داميان ليلارد وسي جاي مالكولم 22 و21 توالياً.

وفي مباراة ثالثة، فاز واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 131-127.