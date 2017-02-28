الدوري الأميركي للمحترفين: جيمس يعيد كليفلاند إلى طريق الفوز

وغاب جيمس بسبب التهاب في الحلق فخسر كليفلاند أمام شيكاغو بولز السبت، لكن عودته أمام ميلووكي أعادت التوازن إلى الفريق بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وخسر كليفلاند في المباريات الأربع التي غاب فيها جيمس هذا الموسم، والفوز الأخير هو الـ41 في 58 مباراة لكليفلاند متصدر المنطقة الشرقية، في حين لقي ميلووكي صاحب المركز العاشر في المنطقة ذاتها خسارته الثانية والثلاثين.

كما أنه الفوز التاسع لكليفلاند مقابل خسارتين في شباط/فبراير.

وقاد كيفن دورانت العائد من الإصابة غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 119-108 بتسجيله 27 نقطة.

وغاب دورانت عن المباريات الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في اليد اليسرى.

ورفع غولدن ستايت، صاحب أفضل سجل في الدوري حالياً، رصيده إلى 50 فوزا في 59 مباراة.

وفي باقي المباريات، فاز انديانا بيسرز على هيوستن روكتس 117-108، ومينيسوتا تمبروولفز على ساكرامنتو كينغز 102-88، ودالاس مافريكس على ميامي هيت 96-89، وأتلانتا هوكس على بوسطن سلتيكس 114-98، وتورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 92-91.