الدوري الأميركي للمحترفين: غولدن ستايت يكتسح كليفلاند

ولم تكن عودة كليفلاند إلى ملعب "اوراكل ارينا" حيث توج الموسم الماضي بلقبه الأول بعد فوزه بالمباراة السابعة الحاسمة 93-89، موفقة، إذ عانى الامرين أمام وصيفه الذي فرض هيمنته على المباراة من البداية حتى النهاية وثأر بشكل قاس لتنازله عن اللقب بين جماهيره وللخسارة التي تلقاها يوم عيد الميلاد في ملعب منافسه بفارق نقطة 108-109.

وسعى غولدن ستايت الذي تقدم في نهائي الموسم الماضي 3-1 قبل أن يهدر هذه الأفضلية ويتنازل عن اللقب، جاهداً في مواجهة الاثنين إلى تجنب سيناريو عيد الميلاد حين كان متقدماً بفارق 14 نقطة.

ويدين فريق المدرب ستيف كير بفوزه الخامس والثلاثين في 41 مباراة، إلى الثلاثي ستيفن كوري وكلاي تومسون وكيفن دورانت، إذ سجل الأول 20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة والثاني 26 نقطة والثالث 21 مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

كما تألق درايموند غرين الذي أوقف في المباراة الخامسة لنهائي الموسم الماضي بسبب مشاحنة مع نجم كليفلاند ليبرون جيمس، بتحقيق "تريبل دبل" بعد تسجيله 11 نقطة مع 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة إضافة إلى 5 اعتراضات دفاعية "بلوك".

وعلى ملعب "ستايبلس سنتر"، واصل لوس آنجليس كليبرز عروضه القوية بتحقيقه فوزه السابع توالياً والتاسع والعشرين في 43 مباراة، وجاء على حساب ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-98 رغم إصابة نجمه كريس بول الذي انضم لبلايك غريفين بعد تعرضه لالتواء في إصبعه خلال الربع الثاني ما تسبب بعدم اكماله اللقاء.

وعادل كليبرز بهذا الانتصار أفضل بداية عام له (سبعة انتصارات في أوائل 1974 عندما كان الفريق في بافولو)، وذلك بفضل الأداء الجماعي إذ سجل ستة من لاعبيه 10 نقاط أو أكثر، وكان أفضلهم ماريس سبايتس (23 نقطة مع 10 متابعات) وجاي جاي ريديك (20 نقطة).

أما من ناحية أوكلاهوما سيتي الذي كان آخر فريق يفوز على كليبرز ليلة رأس السنة قبل أن يبدأ الأخير سلسلة انتصاراته، فبرز كالعادة راسل وستبروك بتسجيله 24 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة، إلا أنه لم يجنب فريقه الهزيمة.

وفي مباريات أخرى، قاد ايزياه توماس فريقه بوسطن سلتيكس لفوزه التاسع في مبارياته الـ11 الأخيرة، على حساب ضيفه تشارلوت هورنتس 108-98.



وسجل توماس 17 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير من اللقاء، ليصل إلى حاجز العشرين نقطة أو أكثر للمباراة الـ25 توالياً، مؤكداً أيضاً "تخصصه" بالربع الأخير لأنّه سجل 20 نقطة أو اكثر في الدقائق الـ12 الأخيرة في ثلاث مناسبات هذا الموسم.



وخسر نيويورك نيكس أمام ضيفه أتلانتا هوكس 107-108 رغم جهود كارميلو أنطوني (30 نقطة مع 7 متابعات)، فيما فاز واشنطن ويزاردز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-101، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على ميلووكي باكس 113-104، وأنديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكنز 98-95، ويوتا جاز على فينيكس صنز 106-101.