الدوري الأميركي للمحترفين: وستبروك يخطف الأضواء

واصل نجما أوكلاهوما سيتي ثاندر وهيوستن روكتس، راسل وستبروك وجيمس هاردن، تألقهما هذا الموسم، فحقق الأول ثلاثيته المزدوجة "تريبل دبل" العشرين في الفوز على ساكرامنتو كينغز 122-118، والثاني ثلاثيته الـ 12 في الفوز على بروكلين نتس 137-112، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأحد.

وسجل وستبروك المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في الموسم العادي، 36 نقطة، وأضاف 11 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، ليحقق الثلاثية المزدوجة الـ 57 في مسيرته الاحترافية.

وأضاف إيفان كانتر 29 نقطة، ليساهما في تحقيق أوكلاهوما فوزه الخامس والعشرين هذا الموسم، في مقابل 17 خسارة.

أما هاردن، فسجل 22 نقطة، 11 تمريرة حاسمة، و11 متابعة، ليساهم في تحقيق روكتس فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين.

وساهم الأداء الجماعي للاعبي هيوستن في تفوقهم العريض على بروكلين، إذ سجل ستة لاعبين عشر نقاط على الأقل.

وكان أفضل مسجل لهيوستن اريك غوردون مع 24 نقطة، وأضاف تريفور أريزا 23، ليكبدا بروكلين هزيمته العاشرة توالياً والـ 32 هذا الموسم، في مقابل ثمانية انتصارات فقط.

أما هيوستن الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، فحقق فوزه الثاني والثلاثين هذا الموسم، مقابل 11 هزيمة فقط.

أما لدى بروكلين الذي تكبد هزيمته العاشرة توالياً للمرة الثانية خلال 12 شهراً، فكان أفضل مسجل تريفور بوكر مع 18 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز شيكاغو بولز على ممفيس غريزليز 108-104، وأتلاتنا هوكس على ميلووكي باكس 111-98، ودالاس مافريكس على مينيسوتا تمبروولفز 98-87.