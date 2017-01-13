الدوري الأميركي للمحترفين: سان أنتونيو يكتسح ليكرز

إلى ذلك، واصل غولدن ستايت ووريرز انتصاراته بتغلبه على ديترويت بيستونز 127-107.

وعوّض سان أنتونيو الهزيمة التي مني بها الثلاثاء على ملعبه أمام ميلووكي باكس، وحقق أكبر فوز له هذا الموسم من حيث عدد النقاط المسجلة أو الفارق الذي يفصله عن خصمه، محققاً أكبر فوزه له في تاريخ مواجهاته مع ليكرز.

ومني الأخير بثاني أسوأ هزيمة له هذا الموسم، بعد خسارته بفارق 43 نقطة أمام جاره غولدن ستايت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

ورفع فريق المدرب غريغ بوبوفيتش عدد انتصاراته إلى 31 من 39 مباراة خاضها هذا الموسم، معززاً مركزه الثاني في المنطقة الغربية والترتيب العام أيضاً خلف غولدن ستايت (34 فوزاً مقابل 6 هزائم)، فيما مني ليكرز بهزيمته الـ17 من 22 مباراة خاضها بعيداً عن ملعبه، والـ28 بالمجمل من اصل 43 مباراة.

وبرز في صفوف سان أنتونيو كاوي لينارد بتسجيله 31 نقطة في ثلاثة أرباع بعدما أراحه بوبوفيتش في الربع الأخير، وأضاف لاعب ليكرز السابق الإسباني باو غاسول 22 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة في غضون 26 دقيقة فقط.

أما من ناحية ليكرز الذي يحاول بناء فريقه من جديد بعد انتهاء حقبة كوبي براينت، فبرز جوليوس راندل بتسجيله 22 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة وأضاف جوردن كلاركسون 14 نقطة.

وعزّز غولدن ستايت وصيف 2016 وبطل 2015 موقعه في صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام بتخطيه ضيفه ديترويت بفارق 20 نقطة 127-107 بفضل جهود الثلاثي كيفن دورانت وستيفن كوري وكلاي تومسون.

وتجاوز اللاعبون الثلاثة حاجز العشرين نقطة حيث سجل دورانت 25 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة، مقابل 24 نقطة لكوري مع 6 تمريرات حاسمة، و23 لتومسون الذي غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد ميامي هيت بقرار من المدرب ستيف كور.

وكانت لندن وملعب "او 2 ارينا" على موعد مع مباراة شبه استعراضية بين دنفر ناغتس وانديانا بيسرز، حسمها الأول بنتيجة 140-112، والمباراة هي واحدة من ثلاث مباريات مقررة هذا الموسم خارج الولايات المتحدة وكندا، في إطار التقليد المعتمد منذ 1990 (مباريات ضمن الدوري) بهدف الترويج للعبة.

ولعب الخميس أيضاً فينيكس صنز مع دالاس مافريكس في مكسيكو سيتي وفاز الأول 113-108، على أن تقام المباراة الأخيرة في المكسيك أيضاً بين فينيكس وسان أنتونيو السبت.