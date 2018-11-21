الدوري الأميركي للمحترفين: بورتلاند يغرّد وحيداً في صدارة المنطقة الغربية

وبعد خسارته مباراتيه الأوليين في سلسلة من 6 اختبارات متتالية خارج ملعبه، حقق بورتلاند فوزه الثاني توالياً والثاني عشر في 17 مباراة، ليتقدم على ممفيس غريزليز (11 فوزاً و5 هزائم)، فيما يحتل بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت ووريرز المركز الثالث (12 فوزاً و6 هزائم) أمام لوس أنجليس كليبرز (11 و6) الذي سقط أمام واشنطن ويزاردز 118-125 رغم جهود توبياس هاريس (29 نقطة مع 9 متابعات).

ويختتم بورتلاند هذه السلسلة بمباراتين صعبتين ضد ثاني المنطقة الشرقية ميلووكي باكس الأربعاء ثم غولدن ستايت يوم الجمعة.

ويدين بورتلاند بفوزه إلى سي دجاي ماكولوم وداميان ليلارد، إذ سجل الأول 31 نقطة وأضاف الثاني 29 مع 8 تمريرات حاسمة و6 متابعات في مباراة متقاربة جداً حسمت في آخر 9.5 ثوان عندما تابع إيفان تورنر الكرة في السلة، مانحاً الضيوف التقدم بفارق نقطتين.

وتألق تيم هارداوي جونيور (32 نقطة) في صفوف نيويورك الذي مني بهزيمته السادسة توالياً والرابعة عشرة في 18 مباراة خاضها حتى الآن، مسجلاً 30 نقطة أو أكثر للمباراة الثالثة توالياً.

وأنهى صاحب الأرض الربع الأول في المقدمة 35-33 بسلة في الثانية الأخيرة من الكندي نيك ستاوكاس، ثم ابتعد عن ضيفه بفارق 10 نقاط في بداية الربع الثالث، قبل أن ينتفض الأخير بتسجيله 24 نقطة مقابل 10 لنيكس في نهاية هذا الربع، ليدخل إلى الدقائق الـ12 الأخيرة متقدماً 89-85.

وواصل بلايزرز انتفاضته بتسجيله 7 نقاط مقابل اثنتين فقط لمضيفه في بداية الربع الحاسم، ثم سجل ماكولم ثماني نقاط متتالية ليوسع الفارق إلى 104-93 قبل 7.45 دقيقة على النهاية.

لكن نيويورك لم يستسلم وبقي قريباً من ضيفه حتى أدرك التعادل قبل أن يقول تورنر كلمته بالمتابعة التي وضعت بورتلاند في المقدمة الثواني القاتلة من اللقاء.

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، حقق تورونتو رابتورز فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك 93-91، معززاً بذلك صدارته للمنطقة الشرقية (14 فوزاً مقابل 4 هزائم).

وحسم الفوز في الرمق الأخير من اللقاء الذي خطفت الأنفاس فيه بعدما أدرك الفرنسي إيفان فورنييه التعادل لأورلاندو قبل 2.3 ثانية على النهاية، لكن داني غرين قال كلمته بتسجيله سلة الفوز للضيوف مع بقاء نصف ثانية فقط على صافرة الختام.

وكان كاوي ليونارد أفضل لاعبي تورونتو بتسجيله 18 نقطة وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 15 والإسباني سيرج إيباكا 14 مع 9 متابعات، فيما سجل غرين 13 نقطة.

أما من ناحية أورلاندو الذي توقفت سلسلة انتصاراته عند ثلاث مباريات على التوالي ومني بهزيمته التاسعة في 18 مباراة، فكان فورنييه الأفضل بتسجيله 27 نقطة، بينها 22 في الشوط الثاني، وأضاف آرون غودون 16 والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 14 مع 18 متابعة.

وقاد دانجيلو راسل بروكلين نتس للفوز على مضيفه ميامي هيت 104-92 بتسجيله 20 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة.