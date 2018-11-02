الدوري الأميركي للمحترفين: كازنس لن يبقى مع غولدن ستايت بعد نهاية الموسم



وقال كير إن كازنس وقّع "على عقد لمدة عام واحد، لن يكون لدينا المال لنوقّع معه على عقد جديد العام المقبل، هو يعرف ذلك".

أضاف "نتمنى أن يساعدنا على إحراز لقب جديد، ونتمنّى مساعدته على توقيع عقد جيد مع فريق آخر".

وكان كازنس تعرّض لإصابة بتمزق في وتر أخيل الموسم الماضي مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكنز، وهو لم يظهر حتى الآن هذا الموسم بقميص ووريرز.

ولم يمنع ذلك اللاعب الملقب بـ "بوغي" ويعرف بطابعه الانفعالي، من الطرد الأسبوع الماضي في مباراة كان جالسا خلالها على مقاعد البدلاء وقام بإهانة لاعب منافس في تصرف لم يرق إلى المدرب كير.

وحذّر مدرب غولدن ستايت ووريرز بأنه "يتعين الانتظار بعض الوقت" قبل مشاهدة كازنس يعاود اللعب.

وقال "من ناحية اللياقة البدنية، ما زال ينتظره عمل كبير (...) يعجبني ما فعله حتى الآن، لكنني لا أريد أن يعتقد الناس أنه سيعود قريبا".



