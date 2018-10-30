الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز سيعلّق قميص جينوبيلي في آذار/مارس



وأكد النادي في بيان أن جينوبيلي "سيصبح تاسع لاعب في تاريخ النادي" يتم تعليق قميصه والامتناع عن منح رقمه لأي لاعب آخر.

وأحرز جينوبيلي لقب الدوري أربع مرات خلال مسيرة امتدت 16 موسما مع سبيرز، وفاز في 762 مباراة وخسر 295، وهذا أفضل سجل بين اللاعبين الذين خاضوا أكثر من ألف مباراة في أهم دوري لكرة السلة.

وأعلن جينوبيلي (41 عاما) اعتزاله اللعب في آب/أغسطس الماضي، علما أنه والأميركي بيل برادلي، اللاعبان الوحيدان اللذان توجا خلال مسيرتهما بألقاب دوري كرة السلة الأميركية، و"يورو ليغ" الأوروبي، والميدالية الذهبية الأولمبية.

وشكل جينوبيلي مع الفرنسي طوني باركر والأميركي تيم دنكان، ثلاثيا فتاكا صنع أعوام مجد بالنسبة لسبيرز. وخاض الأرجنتيني 1057 مباراة مع سان أنتونيو، وبلغ معدل نقاطه 13,3 في المباراة الواحدة، إلى 3,8 تمريرات حاسمة، و3,5 متابعات.

كما شارك في 218 مباراة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وبلغ معدل نقاطه 14 في المباراة الواحدة. وهو ينفرد مع "الملك" ليبرون جيمس في كونهما الوحيدين الذين تخطيا حاجز الـ 3000 نقطة في الموسم المنتظم وسجل كل منهما أكثر من 300 رمية ثلاثية ناجحة في "البلاي أوف".

