الدوري الأميركي: فيلادلفيا يسقِط تشارلوت رغم النقاط الـ60 لووكر

وشهدت مباريات السبت تلقي غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، خسارته الرابعة في آخر ست مباريات، وذلك أمام مضيفه دالاس مافريكس 109-112.

في المباراة الأولى، أصبح ووكر (28 عاما) أول لاعب في تاريخ فريقه يسجل 60 نقطة في مباراة واحدة، الا أن ذلك لم يكن كافيا للفوز في المباراة التي امتدت لشوط إضافي حُسِم في ثانيته الأخيرة عبر رمية ثلاثية للاعب الجديد لفيلادلفيا جيمي باتلر.

وصنع فيلادلفيا الفارق في الربع الأول وأنهاه 42-30، الا أن المضيف تشارلوت حقق عودة طفيفة في الربع الثاني وأنهاه متفوقا 26-21، قبل أن يصنع الفارق في الربع الثالث وينهيه لصالحه 30-19. الا أن فيلادلفيا تمكن من إنهاء الربع الأخير بمعادلة نتيجة المباراة 110-110.

واحتكم الفريقان الى شوط إضافي حفل بالإثارة في ثوانيه الأخيرة. فقبل 15,7 ثانية من النهاية، اعترض باتلر محاولة لووكر كانت كفيلة بمنح فريقه التقدم 111-109. وأكمل باتلر جهوده لصالح فريقه الجديد، فسجل محاولة ثلاثية حاسمة دخلت السلة قبل النهاية بـ 0,03 ثانية.

وانضم باتلر إلى فيلادلفيا مطلع الأسبوع الحالي إلى جانب جاستن باتون، في صفقة تبادلية مع مينيسوتا تمبروولفز الذي ضم الكرواتي داريو ساريتش وروبرت كوفينغتون وجيريد بايليس.

وكان ووكر الأفضل مع 60 نقطة وسبع متابعات وأربع تمريرات حاسمة، بينما كان الأفضل في فيلادلفيا الكاميروني جويل إمبييد مع 33 نقطة و11 متابعة وثلاث تمريرات، وساهم باتلر بـ15 نقطة وثلاث متابعات.

وتلقى ووريرز خسارته الخامسة في 17 مباراة هذا الموسم، وذلك أمام دالاس مافريكس. وهي المرة الأولى هذا الموسم، يخسر غولدن ستايت المتوج بطلا ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الماضية، مرتين تواليا، علما أنه سقط في مباراته السابقة أمام هيوستن 86-107.

وخاض غولدن ستايت المباراة في غياب نجميه المصابين ستيفن كوري ودرايموند غرين، وكان الأفضل في صفوفه السبت كيفن دورانت مع 32 نقطة وأربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، بينما كان الأفضل في صفوف دالاس الكرواتي لوكا دونتشيتش مع 24 نقطة وتسع متابعات.

وهي المرة الثانية فقط في آخر 19 مباراة، يفوز فيها دالاس على غولدن ستايت الذي لم يغب عن الدور النهائي للدوري في آخر أربعة مواسم.

وفي باقي مباريات السبت، فاز يوتا جاز على بوسطن سلتيكس 98-86، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 110-100، وتورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 122-83، وهيوستن روكتس على ساكرامنتو كينغز 132 - 112، وانديانا بايسرز على أتلانتا هوكس 97 - 89، وأورلاندو ماجيك على لوس أنجليس ليكرز 130 - 117، ولوس أنجليس كليبرز على بروكلين نتس 127-119، ونيو أورليانز بيليكانز على دنفر ناغتس 125 - 115.