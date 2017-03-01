الثلاثية المزدوجة الثلاثون لوستبروك هذا الموسم

وبات وستبروك في المركز الثالث في الترتيب العام لأكثر اللاعبين تحقيقاً للثلاثية المزدوجة في موسم واحد بفارق مرة واحدة عن الأسطورة ويلت تشامبيرلاين الذي حقق الثلاثية المزدوجة 31 مرة في موسم 1973-1974.

أما الرقم المطلق فهو بحوزة أوسكار روبرتسون الذي حقق هذا الانجاز 41 مرة موسم 1961-1962، وتتبقى أمام وستبروك 22 مباراة للاقتراب منه او كسره.

وسجل وستبروك 43 نقطة ونجح في 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة خلال فوز فريقه على يوتا على ملعب شيزابيك اينرجي آرينا.

وهي المرة الثامنة التي يتخطى فيها وستبروك حاجز الأربعين نقطة ضمن ثلاثية مزدوجة.

وقال وستبروك "أحاول دائماً عدم الشعور بالخوف، سبق لي أن اختبرت هذا الوضع. كوني قائداً في الملعب، يتعين علي أن أجعل زملائي هادئين من حولي لكي ينفذوا تسديداتهم باعصاب باردة".

وتابع "لطالما واجهنا مشكلة عدم التسديد بدقة، لكني أعتقد بأنه من مسؤولياتي أن أسدد باتجاه السلة".

وأشاد وستبروك بزملائه بقوله "انهم يجعلون مهمتي اسهل بكثير ويقومون بعمل كبير ما يصعب من مهمة الفرق المنافسة".

ولم يخف مدرب يوتا كوين سنايدر اعجابه بوستبروك بقوله "كان رائعاً. لقد قام بتسديدات هائلة من داخل القوس".

وكان أفضل مسجل في صفوف يوتا غوردون هايوارد (19 نقطة).

-خروج مؤثر لدورانت-

وفي مباراة قمة، تفوق واشنطن ويزاردز ثالث المجموعة الشرقية على غولدن ستايت ووريرز متصدر المجموعة الغربية 112-108.

وشهدت بداية المباراة اصابة نجم ووريرز كيفن دورانت وغادر الملعب بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاقها، فكان خروجه مؤثراً على أداء زملائه.

وأكد ووريرز بعد المباراة أن دورانت أصيب بتقلص في اربطة الركبة وسيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

وفي غياب دورانت، كافح ووريرز الذي تخلف بفارق كبير في الربع الأول (26-40)، من أجل معادلة النتيجة في مطلع الربع الأخير بعد أن حقق ربعاً ثالثاً رائعاً أنهاه (36-24)، لكنه سقط في أواخر المباراة حيث أخفق ستيفن كوري بتسديدة ثلاثية قبل النهاية بست ثوان عندما كان فريقه متقدماً بفارق نقطتين.

وكان كوري ولاعب واشنطن برادلي بيل أفضل مسجلين في المباراة (25 نقطة لكل منهما)، وأضاف ماركييف موريس 22 نقطة (مع 6 متابعات) للفائز.

وتفوق لاعب واشنطن جون وول في المتابعات (19 متابعة) على درايموند غرين من ووريرز (14)، وفرض البولندي مارسين غوتات (واشنطن) نفسه كأفضل صانع العاب في اللقاء من خلال 12 تمريرة ناجحة.

وفي المباريات الأخرى، فاز تشارلوت هورنتس على لوس أنجليس ليكرز 109-104، وديترويت بيستونز على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-113 بعد التمديد، ودنفر ناغتس على شيكاغو بولز 125-107، وممفيس غريزليز على فينيكس صنز 130-112.