الاصابة تنهي موسم هايوارد مع بوسطن سلتيكس

وأصيب هايوارد (27 عاماً) بكسر في عظمة الساق اليسرى في المباراة الأولى لفريقه في موسم 2017-2018 التي خسرها أمام كليفلاند كافالييرز 99-102 الثلاثاء.

وقال مارك بارتيلستين وكيل أعمال اللاعب لشبكة "ESPN" إن هايوارد خضع إلى عملية جراحية مساء الاربعاء لمعالجة كسر مزدوح في الساق والكاحل وأن "الجراحة كانت ناجحة".

واشار بارتيلستين إلى أنه وبدون مفاجآت "من غير المحتمل" أن يعود اللاعب إلى الملاعب في موسم 2017-2018.

وتابع وكيل أعمال اللاعب "أننا نتوقع أن يتعافى تماماً وأن يعود إلى مستواه الذي سمح له بخوض مباراة كل النجوم (أول ستارز) الموسم الماضي".

وجاءت إصابة هايوارد، الذي انتقل هذا الصيف من يوتا جاز إلى بوسطن في عقد لأربع سنوات بلغت قيمته 128 مليون دولار، بعد ست دقائق على انطلاق المباراة ضد كليفلاند، حين سقط بقوة على ساقه اليسرى وكان كاحله في وضعية ملتوية.

ونشر هايوارد قبل الجراحة فيديو يطمئن فيه مشجعي الفريق الأخضر بأنه "على ما يرام"، وذلك قبل المباراة الثانية التي خسرها فريقه أمام ميلووكي باكس 100-108 الأربعاء.