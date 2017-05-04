الإصابة تنهي موسم باركر مع سبيرز

وقال النادي في بيان أن الفحوص التي أجريت للاعب الخميس "أظهرت أن باركر يعاني من انقطاع" في الوتر الرابط بين عضلات الفخذ والركبة في الرجل اليسرى".

وأضاف أن "باركر سيغيب عن نهاية البلاي أوف (الأدوار الاقصائية من دوري المحترفين). جدول عودته سيحدد في موعد لاحق".

وكان باركر (34 عاماً) تعرض للاصابة في المباراة الثانية من الدور الثاني (نصف نهائي المنطقة الغربية) ضمن "البلاي أوف" الأربعاء، والتي فاز فيها سان أنطونيو على هيوستن روكتس 121-96.

وتعادل الفريقان في السلسلة 1-1. ويتأهل إلى نهائي المنطقة الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وأصيب باركر في الربع الأخير عندما حاول استقبال احدى الكرات وسقط على الأرض، فحمله زميلان له إلى غرفة تبديل الملابس.

وسجل باركر الأربعاء 18 نقطة، وبات معدله الوسطي في البلاي أوف هذا الموسم 15.9 نقطة مع 3.1 تمريرات حاسمة، وأصبح ثامن لاعب في تاريخ الدوري يتخطى حاجز 4000 نقطة في الأدوار النهائية.

ويخوض باركر الموسم السادس عشر له مع سان أنطونيو، أحرز خلالها لقب الدوري أربع مرات، آخرها في 2014.

ويخوض الفريق المرشح بقوة هذا الموسم لإحراز اللقب السادس له في تاريخه، مباراته المقبلة على ملعب هيوستن الجمعة.