إيقاف الفرنسي نواه 20 مباراة

وكشفت رابطة الدوري أن الفحص الذي خضع له نواه، الغائب عن فريقه بسبب خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى الشهر الماضي، أظهر تناوله لمادة "ال جي دي-4033"، وهي مادة تهدف إلى إنتاج تأثيرات مماثلة للستيرويد.

ويبدأ مفعول إيقاف نجل نجم كرة المضرب السابق يانيك نواه ما أن يعلن فريقه قدرته على اللعب وتعافيه من الإصابة، إن كان ذلك في الموسم المنتظم الذي وصل إلى أيامه الأخيرة أو الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

