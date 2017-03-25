إيقاف الفرنسي نواه 20 مباراة
أوقف لاعب ارتكاز نيويورك نيكس الفرنسي يواكيم نواه لعشرين مباراة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب سقوطه في فحص للمنشطات بحسب ما أعلنت السبت رابطة الدوري.
وكشفت رابطة الدوري أن الفحص الذي خضع له نواه، الغائب عن فريقه بسبب خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى الشهر الماضي، أظهر تناوله لمادة "ال جي دي-4033"، وهي مادة تهدف إلى إنتاج تأثيرات مماثلة للستيرويد.
ويبدأ مفعول إيقاف نجل نجم كرة المضرب السابق يانيك نواه ما أن يعلن فريقه قدرته على اللعب وتعافيه من الإصابة، إن كان ذلك في الموسم المنتظم الذي وصل إلى أيامه الأخيرة أو الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".