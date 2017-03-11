إنديان ويلز: بليسكوفا تنجو من فخ بويغ

واحتاجت بليسكوفا إلى ساعتين لتحقيق فوزها الرابع في 4 مواجهات على بويغ التي لم يسبق لها أن كسبت مجموعة واحدة أمام التشيكية قبل مباراة اليوم.

وضربت بويغ بقوة عندما كسبت المجموعة الأولى بسهولة 6-1، قبل أن يتراجع مستواها في الثانية التي خسرتها 4-6، لكنها استعادت قوتها في المجموعة الثالثة الحاسمة وتقدمت 3-صفر إلا أنها انهارت بعد ذلك أمام العودة القوية لبليسكوفا التي كانت بلغت دور الأربعة العام الماضي.

وعلقت التشيكية على فوزها قائلة: "لا أعتقد أنني كنت أستحق الفوز في هذه المباراة"، مضيفة "أتمنى استخلاص العبر للعب أفضل فيما بعد خصوصاً ناحية تحركاتي في الملعب".

وفي الدور المقبل، تلتقي بليسكوفا التي خسرت نهائي فلاشينغ ميدوز العام الماضي وكسبت دورتين حتى الآن هذا الموسم (بريزبين والدوحة)، مع الرومانية إيرينا بيغو التي تغلبت على الأميركية لويزا تشيريكو 6-1 و7-5.

وبلغت الدور ذاته السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الخامسة بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-4 و3-6 و6-3، والإسبانية غاربيني موغورتسا السابعة بتغلبها على البلجيكية كيرستن فليبكنز 6-2 و6-3، والروسية سفتلانا كوزنتسوفا الثامنة بفوزها على السويدية يوهانا لارسون 7-6 (7-3) و6-4، والأوكرانية إيلينا سفيتولينا العاشرة بتغلبها على الصينية كيانغ وانغ 3-6 و6-3 و7-6 (7-3).

وفي الدور المقبل، تلعب تشيبولكوفا مع التشيكية الأخرى كريستينا بليسكوفا الفائزة على الروسية داريا كاساتكينا 6-صفر و6-3، وموغوروتسا مع الأميركية كايلا داي التي تغلبت على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني الثانية والثلاثين 6-4 و5-7 و7-5، وكوزنتسوفا مع الإيطالية روبرتا فينتشي السادسة والعشرين والفائزة على الأميركية ماديسون برينغله 7-6 (7-5) و6-4، وسفيتولينا مع الأسترالية داريا غافريلوفا الرابعة والعشرين والفائزة على البلجيكية بانينا فيكماير 6-2 و7-6 (7-5).

وتأهلت أيضاً البريطانية جوهانا كونتا الحادية عشرة بتغلبها على مواطنتها هيذر واتسون 6-4 و6-4، والسويسرية تيميا باتشينسكي الخامسة عشرة بفوزها على الرومانية مونيكا نيكولسكو 7-5 و6-2، والتشيكية بربورا زاهلافوفا ستريتشوفا السابعة عشرة بتغلبها على الإيطالية سارا إيراني 6-4 و5-7 و6-2، والهولندية كيكي برتنز الثامنة عشرة بفوزها على السويسرية بليندا بينسيتش 6-2 و6-2، والروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا التاسعة عشرة بتغلبها على الإستونية انيت كونتافيت 6-4 و6-4، والفرنسية كارولين غارسيا الحادية والعشرون بفوزها على الروسية يفغينيا رودينا 6-3 و6-3.

وفي الدور الثالث، تلعب كونتا مع غارسيا، وباتشينسكي مع برتنز، وستريتشوفا مع بافليوتشنكوفا.