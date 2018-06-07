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الدوري الأميركي للمحترفين

إنجاز غير مسبوق للرائع ليبرون جيمس لم يهنأ به

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حقق ليبرون جيمس رقماً قياسياً جديداً لم يشفع بفريقه كليفلاند كافالييرز لتحقيق الفوز فجر اليوم الخميس على غولدن ستايت ووريورز في السلسلة النهائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

AFP

فقد سجل لوبرون ثلاثية مزدوجة هي العاشرة له في إطار مباريات السلسلة النهائية في الدوري محققاً 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات وهو رقم غير مسبوق في عدد الثلاثيات المزدوجة في سلسلة النهائيات.

وكان الرقم السابق للنجم لوبرون حققه الموسم الماضي في المباراة الرابعة امام ووريورز حين سجل ٣١ نقطة و١١ تمريرة حاسمة و١٠ متابعات، كاسراً الرقم القياسي الذي كان يتشاطره مع ماجيك جونسون.

وقد ساعدت الثلاثية المزدوجة التاسعة في النهائي كافالييرز على الفوز الموسم الماضي، لكن هذا الموسم ورغم الانجاز فقد خسر كافالييرز المباراة الثالثة على ارضه 102-110 امام جمهوره ليصبح متخلفاً بثلاث مباريات. 

 

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