فقد سجل لوبرون ثلاثية مزدوجة هي العاشرة له في إطار مباريات السلسلة النهائية في الدوري محققاً 33 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات وهو رقم غير مسبوق في عدد الثلاثيات المزدوجة في سلسلة النهائيات.

وكان الرقم السابق للنجم لوبرون حققه الموسم الماضي في المباراة الرابعة امام ووريورز حين سجل ٣١ نقطة و١١ تمريرة حاسمة و١٠ متابعات، كاسراً الرقم القياسي الذي كان يتشاطره مع ماجيك جونسون.

وقد ساعدت الثلاثية المزدوجة التاسعة في النهائي كافالييرز على الفوز الموسم الماضي، لكن هذا الموسم ورغم الانجاز فقد خسر كافالييرز المباراة الثالثة على ارضه 102-110 امام جمهوره ليصبح متخلفاً بثلاث مباريات.