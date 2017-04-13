أورلاندو ماجيك يقيل مديره العام هينيغان

وأقيل هينيغان مع المدير العام المساعد سكوت بيري، فيما تمّ ترفيع المساعد الآخر مات لويد إلى منصب المدير العام بالإنابة.

وقال الفريق على موقعه الرسمي إنّ لويد هو من المرشحين لتولي المنصب بشكل دائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي أليكس مارتينز في بيان: "نقدّر جهود روب لإعادة بناء الفريق، لكن نشعر بأننا لم نحقق أي نجاح ملحوظ في السنوات الأخيرة على وجه التحديد".

وأضاف: "حان الوقت لقيادة مختلفة في عمليات كرة السلة"، معتبراً أنّ لويد سيجلب "تجربة صلبة" لدى استعداد الفريق للموسم المقبل.

وتأتي إقالة هينيغان بعد 5 سنوات من توليه منصبه، والضجة التي رافقته عندما أصبح أصغر مدير عام في الدوري بعمر الثلاثين.

وخلال فترة عمله، حقق ماجيك نتائج سلبية، ففاز في 132 مباراة وخسر 278. وفي الموسم الحالي، حلّ ماجيك ثالثاً في ترتيب القاع ضمن المنطقة الشرقية مع 29 فوزاً و53 خسارة.