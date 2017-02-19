ورقة مونشنغلادباخ لا تجنبه الخسارة من لايبزيغ

وقلص لايبزيغ الفارق عن بايرن ميونيخ المتصدر إلى 5 نقاط بعد فوزه خارج ملعبه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني اليوم الأحد.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة مقابل 50 للفريق البافاري الذي انتزع تعادلاً في الثوني الأخيرة من هرتا برلين 1-1 السبت.

والفوز هو الأول للايبزيغ مفاجأة الموسم الحالي بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند وهامبورغ توالياً.

وافتتح السويدي إميل فروسبرغ الذي جدّد عقده مع ناديه حتى عام 2022 خلال الشهر الحالي، مستغلاً تمرير من تيمو فيرنر (31).

ثم تصدى حارس مرمى لايبزيغ المجري بيتر غولاشي لركلة جزاء لمونشنغلادباخ نفذها ثورغان هازار شقيق نجم تشيلسي إدين أواخر الشوط الأول.

ونجح فيرنر المرشح للانضمام إلى تشكيلة منتخب ألمانيا المدعوة لمواجهة إنكلترا الشهر المقبل في مضاعفة النتيجة عندما تلقى كرة من فورسبرغ ليتابعها داخل الشباك (55) رافعاً رصيده إلى 12 هدفاً هذا الموسم.

ونجح مونشنغلادباخ في تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بتسع دقائق بواسطة مدافعه الدنماركي يانيك فيستيغارد من كرة رأسية.

واستلم فيستيغارد ورقة مررها له البديل السويسري درميتش يبدو أنها تحتوي على تعليمات من مدربه هيكينغ، وذلك قبل ثوان من ارتقائه للكرة التي أرسلها هازار وتسجيل هدف فريقه الوحيد.