

وقال هونيس لمجلة "كيكر" الخميس "يجب أن نقول منذ الآن إلى اللاعبين انهم تحت الضغط في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. بعدها نرى من يمكن استخدامه".

ولا يتوقع أن يمدد المخضرمان الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) والهولندي أرين روبن (34 عاما) عقديهما، لكن العديد من اللاعبين يملكون سنوات طويلة في مسيرتهم على غرار توماس مولر (29 عاما)، ماتس هوملس (29 عاما)، جيروم بواتنغ (30 عاما) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (30 عاما).

وعن القيام بحملة تغيير كبيرة لدى المخضرمين، أجاب هونيس "يتوقف الأمر على طريقة لعبهم"، مؤكدا أن بايرن "سيكون نشطا جدا" في سوق الانتقالات في صيف 2019.

ويؤكد هذا التكتيك هدفه الضغط على اللاعبين من قبل الإدارة بدلا من وضع الثقل على المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش، في وقت يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري بعد تعرضه لثلاث خسارات في آخر 6 مباريات في البوندسليغا، آخرها أمام المتصدر بوروسيا دورتموند 2-3.

وكان بايرن، المتوج بلقب الدوري في السنوات الست الأخيرة، هادئا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، معولا على جيله الذهبي في العقد الحالي لمتابعة هيمنته المحلية.

لكن تشكيلة بطل أوروبا 2013 لم تعد ترهب فرق الدوري المحلي، برغم تواجد المواهب الشابة على غرار يوشوا كيميش، سيرج غنابري وليون غوريتسكا.

وبحسب مصادر "كيكر" ينوي بايرن انفاق على 200 مليون يورو على الأقل لتعزيز تشكيلته، ومن الاسماء المؤشحة الظهير الفرنسي بطل العالم بنجامان بافار من شتوتغارت ولاعب الوسط الويلزي أرون رامسي من أرسنال الإنكليزي.