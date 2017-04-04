هوفنهايم يلحق هزيمة تاريخية بالمتصدر بايرن ميونيخ

وسجل الكرواتي آندري كراماريتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21.

وأكد هوفنهايم عقدته للفريق البافاري هذا الموسم وحقق عليه فوزاً تاريخياً هو الأول له في 18 مباراة جمعته بالنادي البافاري، علماً بأنه عاد بتعادل ثمين من ميونيخ ذهاباً.

وخطا هوفنهايم خطوة كبيرة نحو بلوغ هدفه بحجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة وشدد الخناق على لايبزيغ الثاني الذي يحل ضيفاً على ماينتس الأربعاء في ختام المرحلة.

واستغل مدرب هوفنهايم الشاب يوليان ناغلسمان (29 عاماً) مبدأ المداورة الذي لجأ إليه مدرب بايرن ميونيخ أنشيلوتي بإجرائه 7 تعديلات على التشكيلة التي سحقت أوغسبورغ بنصف دزينة نظيفة من الأهداف السبت الماضي.

كما يدين هوفنهايم بفوزه إلى تألق حارس مرماه أوليفر باومان الذي تصدى لمحاولات عدة خصوصاً في الشوط الثاني.

وبقي بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 65 نقطة بفارق 13 نقطة أمام لايبزيغ.

وشدد بوروسيا دورتموند بدوره الخناق على لايبزيع أيضاً عندما تغلب على ضيفه هامبورغ بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها غونزالو كاسترو (13) والياباني شينجي كاغاوا (81) والغابوني بيار إيميريك اوباميانغ (90+3) الذي رفع رصيده إلى 25 هدفاً هذا الموسم وانفرد بصدارة لائحة الهدافين التي كان يتقاسمها مع ليفاندوفسكي.

وعزز بوروسيا دورتموند موقعه في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف لايبزيغ.

ولحق كولن بهرتا برلين إلى المركز الخامس مؤقتاً بفوزه على آينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله الصربي ميلوس يوييتش (53).

ورفع كولن رصيده إلى 40 نقطة بفارق الأهداف أمام فريق العاصمة الذي يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ غداً.

وأكرم فيردر بريمن وفادة شالكه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها التشيكي تيودور جبريسيلاسي (24) وماكس كروزه (76 من ركلة جزاء) وماكسيميليانو إغنشتاين (80).

وصار فيردر بريمن بالمركز الثامن أمام شالكه بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الأخير.