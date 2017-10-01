لم تحدث إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ أثرها الإيجابي المطلوب، إذ فرط النادي البافاري بتقدمه على مضيفه هرتا برلين بهدفين نظيفين واكتفى بالتعادل 2-2 الأحد على الملعب الأولمبي في العاصمة ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض بطل المواسم الخمسة الأخيرة لقاء السبت بإشراف لاعبه السابق الفرنسي ويلي سانيول الذي أوكل مهمة التدريب مؤقتاً بعد إقالة أنشيلوتي الخميس على خلفية الهزيمة المذلة التي مني بها بايرن أمام باريس سان جرمان الفرنسي (3-صفر) في دوري أبطال أوروبا.

وكان المدرب البالغ من العمر 58 عاماً، قاد النادي الألماني الموسم الماضي إلى لقبه الخامس توالياً في الـ"بوندسليغا"، إلا أن الفريق قدم بإشرافه أداءً متواضعاً مطلع هذا الموسم، توج بالخسارة القاسية أمام مضيفه الفرنسي في ثاني مباريات المجموعة الثانية لدوري الأبطال.

وغداة الخسارة، أعلن النادي البافاري في بيان أنه "عقب تحليله للخسارة صفر-3 في مسابقة دوري ابطال اوروبا في باريس، أعفى نادي بايرن ميونيخ مدربه كارلو انشيلوتي من مهامه".

وانتُقد المدرب الإيطالي على خياراته الفنية لاسيما من ناحية التشكيلة ضد سان جرمان، حيث أبقى الجناحين المخضرمين الهولندي آريين روبن والفرنسي فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء، كما غاب عن التشكيلة قلبي الدفاع جيروم بواتنغ وماتس هوملس.

هوملس وبواتنغ على الموعد

وكان بالتالي بديهياً بالنسبة لسانيول أن يعيد هذا الرباعي إلى التشكيلة في مباراة السبت التي جمعت بايرن بمضيفه هرتا برلين، الفريق الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه البافاري منذ 14 شباط/فبراير 2009 (2-1)، ثم خسر بعدها 11 مباراة متتالية وتعادل في الأخيرتين، أحداهما الأحد.

كما أشرك سانيول الإسباني خافي مارتينيز في وسط الملعب إلى جانب الفرنسي كورنتان توليسو، فيما بقي التشيلي أرتورو فيدال خارج التشكيلة.

وبدا أن كل شيء يسير كما يريد النادي البافاري بعدما تقدم بهدفين، لكن سيناريو المرحلة الماضية ضد فولفسبورغ تكرر واكتفى بايرن في نهاية المطاف بنقطة جعلته يتقدم الى المركز الثاني بفارق الأهداف أمام هوفنهايم الذي سقط أمام فرايبورغ 2-3، لكنه أصبح متخلفاً بفارق 5 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند المتصدر والذي فاز السبت على أوغسبورغ 2-1.

وفرض بايرن افضليته منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة 10 عبر هوملس الذي ارتقى لكرة وصلته من بواتنغ وحولها برأسه في الشباك.

وكاد النادي البافاري أن يتكبد ركلة جزاء غير صحيحة لولا تقنية الإعادة بالفيديو التي لجأ إليها الحكم بعد احتسابه ركلة جزاء ضد خافي مارتينيز، لكن الإعادة أظهرت بأن الإسباني لم يلمس اللاعب الخصم ما جنب الضيوف هدف تعادل محتمل (18).

وحصل بايرن على أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، أبرزها للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول الذي شهد في آخره توغلات خطرة من لاعبي هرتا برلين ولاسيما العاجي سالومون كالو.

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة، إذ تمكن بايرن من تعزيز تقدمه بهدف من ليفاندوفسكي بعد تمريرة من توليسو (49)، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم و12 في مختلف المسابقات، إلا أن رد نادي العاصمة جاء بعد ثوان بفضل الياباني جينكي هاراغوشي الذي قام بمجهود رائع قبل أن يمرر الكرة على طبق من فضة للسلوفاكي اوندريه دودا الذي اودعها الشباك (51).

وتكرر سيناريو المرحلة السابقة أمام فولفسبورغ، بعدما أدرك هرتا التعادل في الدقيقة 56 عبر كالو إثر ركلة حرة نفذها الهولندي كريم رقيق، ما دفع سانيول إلى الزج بالإسباني تياغو ألكانتارا بدلا من روبن، ثم اضطر إلى إخراج مواطنه ريبيري بسبب إصابة قوية تعرض لها دون احتكاك بأحد، واستبدله بمواطنه كينغزلي كومان في الدقيقة 62.

ورغم المحاولات العديدة، عجز بايرن عن استعادة التقدم مجدداً واكتفى في النهاية بتعادل مخيب في مستهل مرحلة ما بعد أنشيلوتي.

سقوط أول لهوفنهايم

وأصاب فرايبورغ عصفورين بحجر واحد عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم 3-2، ليحقق فوزه الأول هذا الموسم ويلحق الهزيمة الأولى بمنافسه.

وكان هوفنهايم البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه روبن هاك في الدقيقة 14، لكن فرحته لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث ادرك المهاجم فلوريان نيدرليخنر التعادل، ثم منحه المدافع التركي جاغلار سويونجو التقدم بعد 3 دقائق. ووجه باسكال شتينتسل الضربة القاضية لهوفنهايم في الدقيقة 87 بتسجيله الهدف الثالث.

وقلص هوفنهايم الفارق بتسجيله الهدف الثاني عبر النيران الصديقة عندما حاول المدافع جوليان شوستر ابعاد الكرة (90+2)، الا ان هذا الهدف لم يؤد الى تفاديه الخسارة.

وتخلص فرايبورغ من المركز السابع عشر قبل الاخير بعدما رفع رصيده الى 7 نقاط وارتقى إلى المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز الثالث.

وبات بوروسيا دورتموند المتصدر الفريق الوحيد الذي لم يتلق اي خسارة حتى الآن هذا الموسم في الـ"بوندسليغا".

ومن جهته، واصل لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً بعد سلسلة من ثلاث مباريات دون أي انتصار، وذلك بتغلبه على مضيفه كولن بهدفين للوكاس كلوسترمان (30) والدنماركي يوسف بولنسن (80)، مقابل هدف للياباني يويا أوساكو (82).

ورفع لايبزيغ، القادم من خسارة في دوري الأبطال أمام بشيكتاش التركي (صفر-2) والذي تنتظره مواجهة صعبة في المرحلة المقبلة في معقل دورتموند، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن منافسه المقبل، فيما تجمد رصيد كولن عند نقطة في المركز الأخير بعدما مني بهزيمته السادسة.