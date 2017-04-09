هرتا برلين يستعيد توازنه على حساب أوغسبورغ الجريح

ودخل ممثل العاصمة المباراة وهو يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين وثلاث في أربع مراحل، وقد استغل تواضع مستوى أوغسبورغ ليحقق مبتغاه وتحقيق فوزه الحادي عشر في 14 مباراة خاضها على الملعب الأولمبي.

ويدين هرتا برلين بفوزه الثالث عشر هذا الموسم وتأكيد تفوقه على أوغسبورغ الذي لم يحقق أي فوز في مواجهاته الخمس الأخيرة مع منافسه، الى الأميركي-الألماني جون بروكس والسويسري فالنتين ستوكر اللذين سجلا الهدفين في الشوط الأول (12 و37 على التوالي).

وتحدث المدرب المجري لهرتا برلين بال دارداي عن الفوز، قائلاً "كنا نفضل أن نسجل هدفاً ثالثاَ في الشوط الثاني، لكننا بالفعل نستحق تماماً هذا الفوز. كان لدينا دائما خياران أو ثلاثة حين كانت الكرة بحوزتنا. الكل قام بعمله. أنه حقاً أداء جماعي".

وتطرق دارداي الذي يشرف على فريق العاصمة منذ 2015، إلى مجريات اللقاء قائلاً "من الرائع رؤية جون (بروكس) يسجل هدفا. وكان (الهدف) مهماً جداً أيضاً بالنسبة لنا"، فيما اعتبر أن "التمارين الجيدة التي أجراها ستوكر خلال الأسبوع" أعطت ثمارها "وهو أظهر معدنه اليوم".

ورفع هرتا برلين رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس المؤهل إلى "يوروبا ليغ" بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 29 نقطة في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وأصبح دارمشتات في طريقه للعودة الى الدرجة الثانية بعد خسارته مواجهة القاع مع مضيفه إنغولشتات بهدفين لماريو فرانسيتش (33 و39 من ركلة جزاء)، مقابل ثلاثة أهداف لباسكال غروس (19) وألموغ كوهين (68) والنمساوي ماركوس شوتنر (72).

وتجمد رصيد دارمشتات الذي شارك الموسم الماضي في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 33 عاماً، عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 14 نقطة عن منطقة الأمان قبل 6 مراحل على ختام الموسم.

وفي المقابل، رفع إنغولشتات رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة عن ماينتس الخامس عشر، وذلك بعد تحقيق فوزه الثالث توالياً على فرق تنافسه على البقاء (تغلب على ماينتس 2-1 ثم أوغسبورغ 3-2 وصولا الى دارمشتات).