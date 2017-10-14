هاينكيس يستهل مهمته مع بايرن بفوز كاسح على فرايبورغ

واتجه بايرن، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، نحو فوزه الأول في ثلاث مباريات منذ الدقيقة السابعة عندما سجل هدف السبق، وبعدها كرت سبحة الاهداف المتبقية امام ضيف لم يقو على مواجهة الفريق البافاري.

ورفع بايرن رصيده الى 17 نقطة من 8 مباريات في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند المتصدر الذي يستضيف لايبزيغ في وقت لاحق في مباراة قمة.

وقاد هاينكيس بايرن لأول مرة بعد حلوله بدلاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقال من منصبه، ليشرف على بايرن للمرة الرابعة (1987-1991، 2009، 2011-2013).

وأطاحت نتائج بايرن المتواضعة أخيراً وخصوصاً سقوطه أمام باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3 في دوري أبطال أوروبا، بانشيلوتي، ما دفع الادارة للاستعانة بالخبير هاينكيس البالغ 72 عاماً وحثه للعودة عن اعتزاله. وكان هاينكيس اعتزل التدريب عام 2013 بعد قيادة بايرن إلى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

بداية خاطفة لبايرن

على ملعب "أليانز أرينا" وأمام 75 متفرج، افتتح الهولندي أرين روبن الفرص الخطرة عندما صد الحارس كرته وهو منفرد من زاوية ضيقة (6).

لكن الإنكليزي الشاب راين كنت خسر كرته في وسط الملعب، فاستغلها النمساوي دافيد ألابا ولعبها عرضية إلى توماس مولر الذي شارك أساسياً، ارتدت من قدم المدافع يوليان شوستر داخل الشباك في الدقيقة 7.

وأصبح شوستر اول لاعب في الدوري منذ أندرياس غيلشن في 1991، يسجل هدفين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في مباراتين متتاليتين.

بعدها كاد لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا يضاعف الأرقام، لكن الحارس ألكسندر شمولوف تصدى لتسديدته ببراعة (10).

وسنحت لفرايبورغ فرصة خطيرة من رأسية قوية لمايك فرانتس مرت الى يسار مرمى الحارس زفن اولريخ (35).

وقبل نهاية الشوط الأول، حسم الفرنسي الشاب كينغسلي كومان منطقياً النقاط للفريق البافاري، بتسجيله الهدف الثاني برأسه بعد تسديدة من روبن أبعدها الحارس، وهو الأول له منذ شباط/فبراير (42).

في الثاني، ألغى الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد بمساعدة من تقنية الفيديو، لكن بعد ثوان سدد ألكانتارا أرضية محكمة من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة (63).

ونتيجة لخطأ دفاعي، لعب مولر تمريرة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الرابع لفريقه والتاسع له هذا الموسم لينفرد في صدارة الهدافين في الدقيقة 75. ورفع ليفاندوفسكي رصيده عام 2017 إلى 45 هدفاً في 41 مباراة مع بايرن ومنتخب بولندا.

واختتم الجناح جوشوا كيميش المهرجان في اللحظات الاخيرة بكرة جميلة بالكعب من داخل المنطقة بعد عرضية من كومان (90+3).

هوفنهايم يتراجع

وفشل هوفنهايم الثالث بتحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بتعادله مع ضيفه أوغسبورغ (2-2)، ليفك الارتباط مع بايرن الذي يتقدمه بنقطتين، وبات مركزه مهدداً من لايبزيغ الرابع بحال تخطيه دورتموند.

وسجل لهوفنهايم بنيامين هوبنر في الدقيقة 52 ومارك أوث في الدقيقة 85 ولأوغسبورغ النمساوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقة 75 وكيفن فوغت (90 خطأ في مرمى فريقه).

وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزاً متأخراً على مضيفه هانوفر 2-1، هو الثالث له في أربع مباريات، بهدفي سيباستيان هالر (10) والكرواتي أنتي ريبيتش (89)، مقابل هدف السنغالي ساليف سانيه (36).

ونجح شالكه الخامس بتحقيق فوزه الأول في أربع مباريات على أرض هرتا برلين 2-صفر، بهدفي ليون غوريتسكا (54 من ركلة جزاء) وغيدو بورغشتالر (78)، وذلك بعد طرد الياباني غنكي هاراغوتشي قبل نهاية الشوط الأول.

وابتعد ماينتس عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه هامبورغ 3-2. سجل للفائز الروماني ألكسندرو مكسيم (2) وستيفان بل (52) وداني لاتسا (58)، ولهامبورغ البرازيلي والاس (9) والبوسني سياد صالحوفيتش (90+2 من ركلة جزاء).

