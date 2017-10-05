وبعدما ذكرت صحيفة "بيلد" على موقعها الالكتروني أن هاينكس سيعود إلى تدريب بايرن، أكد المدرب المخضرم (72 عاماً) لصحيفة "راينيشر بوست أونلاين" أنه يدرس العرض قبل اتخاذ القرار.

وقال هاينكس "الأمر ليس واضحًا أو نهائياً. يجب أن أحلل كل ذلك".

أضاف "مضت أربعة أعوام ونصف العام منذ توقفي عن تدريب بايرن، فيما واصلت كرة القدم تطورها".

واعتزل هاينكس منذ ذلك التاريخ، لكنه أشار إلى أنه قادر على تولي المهمة، لكنه يريد درس العرض بهدوء، من دون أن يحدد توقيتاً لرده.

وأوضح المدرب السابق للنادي البافاري أنه التقى الثلاثي رئيس النادي أولي هونيس، الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه، والمدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، الذين "عرضوا عليه تولي تدريب الفريق حتى صيف 2018".

وكانت صحيفة بيلد اكدت صباح الخميس أن هاينكس سيخلف أنشيلوتي في تدريب الفريق. وساهم هاينكس لاعب المنتخب الألماني في السبعينات، بكتابة أجمل فترة في التاريخ الحديث لبايرن عندما قاده إلى الثلاثية، الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، في 2013، في آخر تتويج للنادي البافاري على المستوى القاري.

وذكرت بيلد "بايرن يعيد يوب هاينكس من تقاعده"، مشيرة إلى أن هذا الخيار غير المتوقع سيلبي توجها لإعادة النظام إلى غرفة تغيير الملابس، حيث يحتاج بايرن لشخصية قوية ملمة بالنادي.

ويحتل بايرن المركز الثاني في ترتيب الدوري بعد المرحلة السابعة، ولقي خسارة ثقيلة الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3 في دوري أبطال أوروبا أدت إلى إقالة أنشيلوتي من منصبه.

وتردد وسائل الاعلام منذ أيام أن توماس توخل مدرب بوروسيا دورتموند السابق ويوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم هما الأبرز لخلافة أنشيلوتي، وأن توخل يجري فعلاً مفاوضات مع ادارة النادي.

لكن بيلد أشارت إلى أن هاينكس وافق على المهمة حتى نهاية الموسم، ما يمنح النادي الوقت لإيجاد حل للتعاقد مع مدرب جديد.

وتولى مساعد المدرب ونجم الفريق السابق، الفرنسي ويلي سانيول مهمة تدريب بايرن في مباراته ضد هرتا برلين الأحد في المرحلة السابعة من البوندسليغا (2-2).

وكان أنشيلوتي تولى الإدارة الفنية لبايرن ميونيخ صيف 2016 خلفا للإسباني جوسيب غوارديولا.

