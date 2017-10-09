هاينكس لم يكن يرغب في العودة الى التدريب أبداً

وقال هاينكس (72 عاماً) خلال تقديمه رسمياً خلفاً للإيطالي كارلو انشيلوتي المقال "لم أكن أريد ذلك أبدا، كان ذلك واضحاً، ولكن الامر لا يتعلق بي، ولكن ببايرن ميونيخ الذي يملك الان الوقت لكي يختار بهدوء مدربا له للموسم المقبل".

وكان هاينكس اعتزل التدريب عام 2013 بعد قيادته بايرن الى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا).

وحذر هاينكس الذي يشرف على بايرن للمرة الرابعة (1987-1991، 2009، 2011-2013)، من انه "ليس لدي طموح شخصي، ليس فقط بسبب عمري، ولكن أيضا بسبب سجلي بكامله".

وابرز انه وافق على رفع التحدي بسبب "صداقته القوية" مع رئيس بايرن أولي هونيس والعلاقات التي حافظ عليها مع العديد من الأشخاص في بايرن، وبينهم اللاعبون السابقون.

وتابع "أدين أيضا بالكثير لبايرن الذي بدونه لم يكن ممكناً ان أحظى بمسيرة دولية مثلما حصل مع ريال مدريد الذي فزت معه بدوري أبطال أوروبا" في عام 1998.

وحظي هاينكس بمسيرة زاخرة مع الأندية الأوروبية، ودرب أتلتيك بلباو الاسباني (1992-1994 و2001-2003) وبنفيكا البرتغالي (1999-2000)، وشالكه الالماني (2003-2004) ومواطنه باير ليفركوزن (2009-2011).

وأكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه ان "يوب هو المدرب المثالي لهذا الوضع، يعرف النادي عن ظهر قلب (...). وسيعرف ما يجب القيام به لإعادة النادي الى المسار الصحيح".

وأقر ان هذا "الوضع المؤقت" من شأنه أن يمنح إدارة النادي الوقت لاختيار مدرب جديد للموسم المقبل "بأكثر هدوء ممكن وبكل ثقة".

في المقابل، اوضح رومينيغه ان مستقبل الفرنسي ويلي سانيول، المساعد السابق لأنشيلوتي والذي تولى مهام التدريب بالوكالة بعد إقالته، لا يزال مفتوحاً، وسيتم البحث به معه خلال هذا الأسبوع.

الا ان سانيول لن يكون ضمن الجهاز الفني لهاينكس الذي سيضم مساعديه الدائمين بيتر هرمان وهرمان غيرلاند.

وسيشرف هاينكس انطلاقا من الاثنين على الحصة التدريبية للفريق الذي يمر بأزمة حادة أطاحت بأنشيلوتي أواخر أيلول/سبتمبر، في أعقاب الهزيمة امام باريس سان جيرمان الفرنسي (0-3) في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويتقاسم بايرن المركز الثاني في الدوري مع هوفنهايم برصيد 14 نقطة بعد المرحلة السابعة بفارق 5 نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر.