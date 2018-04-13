حسم نادي بايرن ميونيخ الالماني الترقب حول هوية مدربه في الموسم المقبل خلفا للمخضرم يوب هاينكس، بإعلانه الجمعة التعاقد مع الكرواتي نيكو كوفاتش، لاعبه السابق والمدرب الحالي لاينتراخت فرانكفورت.

وكان بايرن قد لجأ مجددا الى هاينكس (72 عاما) في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وفي حين كان من المتوقع ان يبقى هاينكس حتى نهاية الموسم فقط، حاول بايرن في الاسابيع الماضية إقناعه بالبقاء لفترة إضافية لكن دون جدوى.

وأعلن النادي عبر مديره الرياضي البوسني حسن صلاح حميدزيتش ان كوفاتش سيتولى الاشراف على بايرن في عقد يمتد نهاية سنة 2021.

وقال صالح حميدزيتش للموقع الالكتروني للنادي "توصلنا الى اتفاق حول عقد لمدة ثلاث سنوات. ثمة بند في عقده الحالي يتيح له ذلك"، في إشارة الى الرحيل عن فرانكفورت حيث كان كوفاتش مرتبطا بعقد حتى 2019.

وتابع البوسني "نحن مقتنعون بأنه المدرب الانسب لمستقبل بايرن (...) يعرف النادي ولعبنا سويا. يجمعنا تقدير مشترك وتربطنا علاقة وثيقة".

ودافع كوفاتش البالغ من العمر 46 عاما، عن ألوان النادي البافاري بين العامين 2001 و2003، وترافق مع صالح حميدزيتش الذي حمل ألوان النادي بين 1998 و2007.

وتوج اللاعبان معا بكأس الانتركونتيننتال في 2001، وبثنائية الدوري والكأس الالمانيين في 2003.

وتنقل كوفاتش خلال مسيرته كلاعب بين العديد من الأندية الألمانية، وانتقل من بايرن الى هرتا برلين، ومنه الى سالزبورغ النمسوي حيث أنهى مسيرته في صيف 2009. كما خاض 83 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

انتقل بعدها الى التدريب، وبدأ من الفئات العمرية لناديه النمسوي ولاحقا الفريق الأول، ومنها الى منتخب بلاده لما دون 21 عاما، ولاحقا المنتخب الأول بين 2013 و2015. وهو يتولى تدريب اينتراخت منذ آذار/مارس 2016، وأنهى الموسم الماضي في المركز 11 في ترتيب البوندسليغا.

لديه "كل المؤهلات"

وبينما لقيت مسيرة كوفاتش التدريبية انتقادات لتواضعها إزاء قيادة فريق من حجم بايرن محليا وقاريا، رد البوسني بسرعة على هذه الانتقادات.

واعتبر حسن صالح حميدزيتش ان كوفاتش اكتسب خبرة "على المستوى الدولي مع كرواتيا، وحاليا مع فرانكفورت حيث نجح في اخراج الفريق من وضع معقد"، مضيفا "لديه سيرة ذاتية جيدة كمدرب (...)، ومع كرواتيا".

أضاف "عرف كيف يتعامل مع العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، ولديه بالتالي كل المؤهلات لقيادة بايرن".

وكان النادي البافاري يبحث منذ أسابيع عن خلف لهاينكس، المدرب الذي عاد عن تقاعده في وقت سابق من هذا الموسم، لقيادة الفريق البافاري بعد إقالة أنشيلوتي في أيلول/سبتمبر الماضي على خلفية النتائج السيئة.

وقلب هاينكس، أحد أنجح المدربين في تاريخ بايرن، الأمور رأسا على عقب، اذ قاده الى لقبه السادس تواليا في الدوري الالماني والثامن والعشرين في تاريخه، والى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيكون في مواجهة مرتقبة مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في نصف النهائي.

كما بلغ بايرن نصف نهائي كأس المانيا حيث يلتقي باير ليفركوزن.

وتقاعد هاينكس بعدما قاد بايرن عام 2013 الى ثلاثية تاريخية شملت دوري الأبطال والدوري والكأس المحليين. الا انه عاد بطلب من إدارة بايرن، لاسيما صديقه رئيس النادي أولي هونيس، في اتفاق مبدئي للبقاء على رأس الجهاز الفني حتى نهاية موسم 2017-2018.

وفي ظل النتائج الباهرة التي حققها، ومعرفته العميقة بالنادي واللاعبين، حاول بايرن إقناع هاينكس بالبقاء لفترة اضافية، الا انه أبلغ الادارة قراره النهائي بالعودة الى التقاعد.

وترددت أسماء عدة لخلافته، منها المدرب السابق لبوروسيا دورتموند توماس توخل، والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الانكليزي، ولوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي، وحتى مدرب المنتخب يواكيم لوف.

وبدا توخل الأقرب لتولي المهمة، الى ان أعلن الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه انه تعاقد مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى، والذي يتردد انه باريس سان جرمان الفرنسي بدلا من الاسباني أوناي إيمري.

أما لوف، فأكد نيته احترام عقده مع المنتخب الألماني، والممتد حتى 2020.

2.2 مليوني يورو

وأتى إعلان بايرن الجمعة ليؤكد تقارير صحافية ألمانية مساء الخميس حول اتمام التعاقد مع كوفاتش.

وذكرت صحيفة بيلد اليومية ومجلة "سبورت بيلد" ان الكرواتي المولود في برلين من والدين كرواتيين، سيخلف هاينكس في الموسم المقبل.

وأشارت مجلة "كيكر" الالمانية الى انه سيفعل بندا في عقده يتيح له الرحيل بشكل مبكر، وانه أبلغ مسؤولي ناديه بذلك الخميس، فضلا عن ان بايرن قد يدفع 2.2 مليوني يورو لاينتراخت فرانكفورت للحصول على خدماته.

ويأتي هذا الانتقال على رغم أن كوفاتش نفسه نفى في الأسابيع الأخيرة التقارير حول ذلك. وقال "لا يوجد اي سبب للشك في انني لن اكون مدربا هنا في العام المقبل".

وبحسب التقارير، سيكون مساعد كوفاتش في بايرن شقيقه روبرت.