ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 20 نقطة متقدما بفارق الأهداف على بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة الذي تعادل أمس مع ضيفه فرايبورغ 1-1.

وكان فريق المدرب ديتر هيكينغ تراجع إلى المركز الخامس بعد فوز لايبزيغ على مضيفه هرتا برلين (3-صفر) السبت، وإينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت بالنتيجة ذاتها الجمعة ليرتفع رصيد الأول الى 19 نقطة، والثاني إلى 17 نقطة فتقدم بفارق الأهداف على مونشنغلادباخ.

وانتظر مونشنغلادباخ حتى مطلع الشوط الثاني لتسجيل هدفه الأول من ركلة جزاء تسبب بها التركي كان أيهان بلمسه الكرة باليد انبرى لها البلجيكي ثورغان هازار ووضعه بنجاح في الشباك في الدقيقة 48.

وأضاف يوناش هوفمان الهدف الثاني إثر كرة من فلوريان نيوهاوس تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى في الدقيقة 67.

وأكمل ثورغان هازار، شقيق نجم تشلسي إدين، ثلاثية فريقه بتسجيله الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 82 إثر تمريرة من الفرنسي الحسن بليا خارج المنطقة أطلقها قوية بيمناه استقرت في وسط مرمى فورتونا الذي مني بهزيمته السابعة مقابل فوز وتعادلين (5 نقاط) وبقي في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف أمام شتوتغارت.