ملخص وأهداف مباراة بروسيا دورتموند وهيرتا برلين

الدقيقة الثامنة عشرة حملت الهدف الأول لبوروسيا دورتموند وحمل توقيع جادون سانشو قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل. وفي الدقيقة السابعة والعشرين عاود سانشو زيارة شباك هيرتا برلين بهدف تم احتسابه هذه المرة. بالمقابل انتظر سالومون كالو الدقيقة الحادية والأربعين لتسجيل هدف التعادل للفريق الضيف. وفي الدقيقة الحادية والستين سيعود سانشو ليوقع على هدفه الثاني في هذا اللقاء معيدا التقدم لدورتموند الذي ستتلقى شباكه هدف التعديل من جديد بعد نجاح سالومون كالو في التسجيل مرة أخرى من ركلة جزاء في الوقت القاتل.

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