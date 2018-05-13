رغم أن هامبورغ هبط "بشموخ" كما كتبت إدارة النادي على شاشتها الداخلية، ورغم تحية الجماهير للاعبين بسبب قتالهم للبقاء، إلا أن المأساة التي نجح الفريق في تفاديها المواسم الأخيرة، أصبحت حقيقة مع صافرة نهاية الموسم الحالي للبوندسليغا.

من نتائج هذه المأساة المباشرة إلقاء الجماهير الغاضبة للقنابل ما أدى إلى إيقاف المباراة لمدة 15 دقيقة وتواجد عدد كبير من قوات الشرطة لمنع اقتحام الملعب.

كما تأمل سلطات مدينة هامبورغ ألا يتسبب إحباط بعض الجماهير إلى أعمال شغب أخرى في المدينة.

ولعل الساعة التي توقفت في ملعب فولكسبارك عند 54 عاماً و261 يوماً المدة التي قضاها هامبورغ في الدرجة الأولى، تعبر عن خليط الحزن والشموخ الذي انتاب جماهير النادي هذا اليوم التاريخي.

المعجزات لا تحدث كل عام



وقال أوفه زيلر أحد أساطير النادي: "لقد حظينا ببعض المعجزات في السنوات الأخيرة ولكن المعجزات لا تحدث في كل مرة".

أما المدرب كريستيان تيتز فقال:"الفريق وأغلب الجماهير ودعوا الفريق بشموخ، راسمين الأمل بإمكانية عودة هامبورغ سريعاً".

وتمكن هامبورغ من الهروب من الهبوط في موسم 2011- 2012 و2016-2017، واحتاج للعب ملحق الهبوط والصعود موسم 2013- 2014 و2014- 2015 للبقاء في البوندسليغا.

ولعب لهامبورغ لاعبين كبار أمثال كيفين كيغان وفيليكس ماغاث، وخزينته مليئة بالألقاب المحلية والأوروبية، ولكن آخر بطولة كبرى حصدها الفريق كانت قبل 31 عاما عندما فاز الفريق بكأس ألمانيا عام 1987، وكانت أفضل نتيجة على التوالي هي عندما وصل الفريق إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي عامي 2009 و2010.