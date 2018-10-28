في المباراة الاولى، أوقف باير ليفركوزن نزيف النقاط الذي عانى منه في المباريات الثلاث الأخيرة (تعادلان وخسارة)، وألحق خسارة مذلة بمضيفه بريمن أوقف بها صحوته في المرحلتين الأخيرتين.

وضرب باير ليفركوزن بقوة في الشوط الأول وحسمه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كيفن فولاند (8) ويوليان براندت (38) والمغربي الأصل كريم بلعربي (45).

واندفع فيردر بريمن بقوة في الشوط الثاني وقلص الفارق إلى هدف في دقيقتين بتسجيله ثنائية عبر البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو صاحب الأربعين عاما (60) والياباني يويا أوساكو (62)، لكن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كاي هافيرتس (67 و77) والنمسوي ألكسندر دراغوفيتش (72).

وهو الفوز الثالث لباير ليفركوزن هذا الموسم فصعد إلى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، فيما مني فيردر بريمن بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند 17 نقطة بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي كان المستفيد الأكبر من هذه المرحلة بفوزه على مضيفه ماينتس 2-1 السبت مقتنصا الوصافة بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند المتعادل مع ضيفه هرتا برلين 2-2 السبت، ومستغلا أيضا خسارة بوروسيا مونشنغلادباخ الشريك السابق لفيردر بريمن في المركز الثاني، أمام مضيفه فرايبورغ 1-3 الجمعة في افتتاح المرحلة.

- لايبزيغ يتعثر مجددا-

وفي الثانية، فرط لايبزيغ في عامل الأرض والجمهور وسقط في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا وأهدر فرصة اقتناص المركز الثالث من بوروسيا مونشنغلادباخ.

وبقي لايبزيغ في المركز الخامس برصيد 16 نقطة مقابل 7 نقاط لشالكه الخامس عشر.

وفي مباراة ثالثة، فرمل نورمبرغ ضيفه اينتراخت فرانكفورت عندما أرغمه على التعادل الإيجابي 1-1.

وكان نورمبرغ في طريقه إلى تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم عندما تقدم بهدف للسلوفاكي آدم زريلاك (78) حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حيث أدرك الفرنسي سيباستيان هاليه التعادل لإينتراخت فرانكفورت رافعا رصيده الى 6 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف المتصدرين زميله في الفريق الصربي لوكا يوفيتش والإسباني باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند).

وكان الضيوف يمنون النفس بفوز ثالث على التوالي وخامس هذا الموسم لكنهم اكتفوا بتعادل غال عززوا به موقعهم في المركز السابع برصيد 14 نقطة مقابل 9 نقاط لنورمبرغ الثالث عشر.

