ليفركوزن ثامناً مؤقتاً وبلعربي يسجل الهدف رقم 50 ألفاً

ورفع ليفركوزن رصيده الى 30 نقطة مقابل 24 لأوغسبورغ الثالث عشر.

وحسم ليفركوزن النتيجة في الشوط الأول بهدفين من كريم بلعربي (23) والمكسيكي خافيير هرنانديز "تشيتشاريتو" (40).

وهدف بلعربي هو الـ50 ألفاً في تاريخ البوندسليغا التي انطلقت قبل 54 عاماً.

وفي الشوط الثاني، قلّص دومينيك كوهر الأرقام (60)، بيد أن هرنانديز سجل الثنائية وحسم المواجهة بعد 5 دقائق منفرداً أمام الحارس.

وهذه أول مرة يسجل هرنانديز ثنائية في الدوري في مباراتين على التوالي.

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات بوروسيا دورتموند مع فولفسبورغ، هيرتا برلين مع بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب، آينتراخت فرانكفورت مع إينغولشتات، ماينتس مع فيردر بريمن، هوفنهايم مع دارمشتات، وهامبورغ مع فرايبورغ.

وتختتم الأحد بمباراتي بوروسيا مونشنغلادباخ مع لايبزيغ، وكولن مع شالكه.