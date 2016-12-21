لايبزيغ يستفيق من حلمه الجميل على وقع كابوس بافاري

وبنتيجة المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا"، حسم النادي البافاري المعركة على صدارة ترتيب البوندسليغا، مبتعداً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه، بعدما كان الفريقان متعادلين بالنقاط ويفصل بينهما فارق الأهداف.

وبذلك، أحرز بايرن لقب "بطل الخريف" الشرفي بمجموع 39 نقطة، مع دخول الدوري مرحلة التوقف الشتوي التي تستمر حتى 20 كانون الثاني/يناير.

وأدّت الخبرة دوراً كبيراً في تفوق بايرن، إذ بدأ المباراة بثقة وسرعة، في مقابل ارتكاب لاعبي لايبزيغ الذين لا يتخطى معدل أعمارهم 23 عاماً، أخطاء سهلة وبالجملة.

وعاد إلى تشكيلة بايرن جناحه الهولندي أريين روبن وقائده فيليب لام بعد تعافيهما من الإصابة. كما أشرك المدرب كارلو أنشيلوتي البرازيلي دوغلاس كوستا أساسياً على حساب الفرنسي فرانك ريبيري.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل عندما تقدّم لام بالكرة على الجهة اليمني ومرّر كرة عرضية تابعها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. إلاّ أنّ الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر، وارتدت باتجاه الإسباني تياغو ألكانتارا القادم من الخلف، فتابعها في الشباك (17).

وبعد دقائق، ارتكب دفاع لايبزيغ خطأ فادحاً بخسارته الكرة في منطقته، ليخطفها ليفاندوفسكي ويمرّرها إلى ألكانتارا، الذي أحالها بدوره أمامية باتجاه مواطنه المخضرم تشابي ألونسو الذي تابعها بتسديدة قوية بعيداً من متناول الحارس المجري بيتر غولاتشي (25).

وحسمت المباراة بشكل كبير بعد خمس دقائق، مع طرد لاعب لايبزيغ السويدي إميل فورسبرغ في الدقيقة 30 بعد خطأ قاس ارتكبه من الخلف على لام، محاولاً تعطيل هجمة مرتدة سريعة كان يقودها.

واستغل بايرن النقص العددي ليزيد من الضغط على خصمه الذي واصل ارتكاب الاخطاء. ففي نهاية الشوط الأول، حاول غولاتشي منع دوغلاس كوستا من اللحاق بالكرة داخل المنطقة، فعاقبه الحكم بركلة جزاء ترجمها ليفاندوفسكي بنجاح رافعاً النتيجة إلى 3-صفر (45).

وفي بداية الشوط الثاني، أشرك أنشيلوتي ريبيري بدلاً من روبن.

واستمرت أفضلية بايرن، وكاد ليفاندوفسكي يسجل هدفه الشخصي الثاني لدى انفراده بغولاتشي، إلاّ أنّ الأخير كان بالمرصاد (52)، ثم جانبه الحظ مرة جديدة عندما حاول إسقاط الكرة من فوق الحارس لكنها حطت على الشباك (66).

وفي مباريات أخرى، بات هوفنهايم الفريق الوحيد من دون هزيمة في النصف الأول من الدوري، بتعادله مع فيردر بريمن (1-1) بهدف لساندر فاغنر (26) للأول، وسيرج غنابري (87) للثاني.

وتعادل كولن مع باير ليفركوزن 1-1. سجّل للأول الفرنسي أنطوني موديست (22)، وللثاني فيندل (44).

ورفع موديست رصيده إلى 13 هدفاً هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين الذي يتصدره الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد 16 هدفاً.

وتغلب هرتا برلين على دارمشتات 2-صفر تناوب على تسجيلهما مارفن بلاتنهادرت (44) والإيفواري سالومون كالو (66).

وسقط إينغولشتادت على ملعبه ضد فرايبورغ 1-2. سجّل للفائز فلوريان نيدرلينكر (34 و41)، وللخاسر ماركوس سوتنر (53).

ووقفت جميع الفرق دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات حداداً على ضحايا الهجوم على سوق للميلاد في برلين الإثنين الماضي.